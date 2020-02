Pillnitzer Kamelienhaus öffnet wieder

Eggerts SachsenWind – St. Georg

Sachsen. Schon vom Chemnitzer Opernball gehört? Sofern Ihre Bindungen an Chemnitz nicht überdurchschnittlich intensiv sind, dürfte das eher nicht der Fall sein. Doch bitte: In diesem Jahr fand er einen Tag nach dem SemperOpernball statt. Und Dresdner Lokalpatrioten seien gewarnt – die Chemnitzer haben damit nichts nachgemacht. Ihr Ball war der 18., der landeshauptstädtische erst der 15. Dennoch ist der jüngere Ball der bekanntere, was an einem Marketingtrick liegt: Aus Anlass des Balles wird ein Orden aus purem Gold vergeben. Der St. Georgs Orden. Dessen Vorbild ist ein Sammlerstück im »Grünen Gewölbe«, das sonst mit Sachsen und seiner Geschichte wenig zu tun hat. Doch wichtig ist vor allem, dass die Ausgezeichneten den Ball beehren und für Aufsehen sorgen. Das war auch bei der diesjährigen Georgs-Vergabe an Ägyptens Staatschef al-Sisi der Fall. Zwar kam der nicht persönlich zum Ball, und obendrein gilt er nicht gerade als einer, der sich – wie der Heilige Georg – »für das Gute in der Welt« einsetzt – was dann auch zu Debatten führte und zum Entschluss, 2020 keine weiteren Orden auszuteilen. Doch sorgte die Affäre dafür, dem Ball wiederum große Beachtung zu verschaffen. Nun dürfen wir gespannt sein, wer dafür 2021 sorgen soll. Wladimir Putin und Sigmar Gabriel haben den Orden schon. Ihr Hans Eggert