Orangen kehren in den Zwinger zurück

"Archeopfad" führt durch Prohlis

Dresden. Eine neue Attraktion, in diesem Fall einen neuen Erlebnisweg, eröffnen deren Initiatoren gewöhnlich festlich, offiziell und an einem Standort. In Corona-Zeiten ist das anders: Der neue Archaeo-Pfad wurde am 16. Mai gleichzeitig an fünf Standorten des mit elf Info-Stelen markierten Rundwanderweges eröffnet. Der »Archaeo-Pfad Dresden – Kulturhistorischer Rundwanderweg am Geberbach« entstand durch die Initiative einer Gruppe um den Nickerner Heimatforscher Steffen Bösnecker sowie einem Stadtratsbeschluss vom April 2014, mitgewirkt an der Umsetzung haben außerdem das Palitzsch-Museum, der Heimatverein Prohlis und das Landesamt für Archäologie Sachsen. Auf den elf im urbanen Raum aufgestellten Info-Stelen wird in Text und Bild über die an diesen Orten in Prohlis, Kauscha und Nickern ausgegrabenen archäologischen Objekte bzw. dortige Geschehnisse und über Zeugnisse der Industriegeschichte informiert. Jede Stele steht topografisch wie inhaltlich für sich. Der Zeitstrahl unter der Überschrift bietet schnelle chronologische Orientierung. Über den Pfad informiert auch ein Orientierungsplan im Faltplan-Format, der im Palitzsch-Museum erhältlich ist. Eine eigene Web-Präsenz soll folgen. Eine neue Attraktion, in diesem Fall einen neuen Erlebnisweg, eröffnen deren Initiatoren gewöhnlich festlich, offiziell und an einem Standort. In Corona-Zeiten ist das anders: Der neue Archaeo-Pfad wurde am 16. Mai gleichzeitig an fünf Standorten…

