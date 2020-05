Neues Portal #SachsenHilftSichSelbst

"Cars and Stars" – Ticketverkauf gestartet

Dresden. Ready, Set, Go! Das Team von „CARS AND STARS – Dein Autokino im Ostragehege Dresden" war fleißig und steht nun in den Startlöchern, um den Kinofans aus Dresden und ganz Sachsen ab sofort unvergessliche Kinoerlebnisse bieten zu können. Donnerstagabend, Punkt 18 Uhr, startete der Ticketvorverkauf. Die Karten sind ausschließlich online bestellbar. Auf der Website www.cars-stars-autokino.de kann man diese buchen und direkt bezahlen. Die Tickets dann einfach ausgedruckt oder als Screenshot auf dem Handy mitbringen und hinter der Scheibe vorzeigen, um sie am Einlass scannen zu lassen. Die Ticketpreise liegen bei 10 Euro/Person und ermäßigt bei 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Kinder bis 2 Jahre sind frei. Im Fahrzeug dürfen sich maximal zwei Erwachsene plus Kinder, die im selben Haushalt leben, befinden. Da es zu behördlichen Kontrollen kommen könnte, sollten die Ausweise mitgeführt werden. Der Einlass beginnt ab 19.30 Uhr, Filmstart ist um 21.00 Uhr. Kinoprogramm 12. bis 19. Mai: Dienstag, 12. Mai – Le Mans 66 Mittwoch – 13. Mai – Das perfekte Geheimnis Donnerstag, 14. Mai – Die Känguru-Chroniken Freitag, 15. Mai – Bohemian Rhapsody Samstag, 16. Mai – Lindenberg! Mach dein Ding Sonntag, 17. Mai – The Gentlemen Montag, 18. Mai – European Outdoor Film Tour Open Air 19/20 Dienstag, 19. Mai – Contagion Besonders praktisch: Beim Ticketkauf können auf der Website auch ganz einfach die tollen PKW-Menü-Pakete mitgebucht werden. So wird das perfekte Kinoerlebnis komplett. Diese können am Drive-In auf dem Gelände abgeholt werden. Was ist „CARS AND STARS"? Unter dem Namen "CARS AND STARS - Dein Autokino im Ostragehege Dresden" bekommt Dresden vom 12. Mai bis 30. Juni 2020 auf dem Gelände des Ostrageheges an der Messe Dresden ein großes Drive-In Cinema. Die Besucher erwartet ein zentral in der Stadt gelegenes, bis zu 80.000 Quadratmeter großes Veranstaltungsgelände, auf dem über 500 Autos und somit ca. 1.000 Besucher pro Vorstellung Platz finden. Die Filme werden auf einer knapp 500 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt, die damit den Titel als größte Pop-up-Leinwand Deutschlands für sich beansprucht. Neben diesen Superlativen ist auch die Gestaltung des Kinogeländes ein echtes Highlight. (pm/Zastrow + Zastrow GmbH)