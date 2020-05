LocalGast: Mach Urlaub in deiner Stadt

Dresden. Seit Freitag, den 15. Mai, sind Hotels wieder geöffnet - nur die Touristen fehlen aktuell noch. Was also tun, um die leeren Häuser wieder zu füllen, den Hotels wirtschaftlich zu helfen und die so wichtige Tourismusbranche insgesamt wieder anzukurbeln? Die Antwort heißt "LocalGast: Mach Urlaub in deiner Stadt". Wenn das Fernreisen noch verboten ist und selbst das touristische Reisen innerhalb Deutschlands noch nicht wieder richtig funktioniert - warum also nicht die Dresdner bewegen, einige Urlaubstage in Hotels ihrer Stadt zu verbringen? Michaela Gornickel von der Agentur Par.X Marketing und Events war sofort begeistert von der Idee „Entdecke als Tourist deine Stadt neu", die von Matthias Hundt (Sachsen Digital I ehem. DIG) kam. So trommelte sie zahlreiche Dresdner Prominente zusammen und buchte bereits die ersten Zimmer in den teilnehmenden Dresdner Hotels. Die ersten, die bereits am Wochenende eincheckten, waren Rene Kindermann und Ehefrau Katja, die im Bilderberg Bellevue Hotel logierten, außerdem Viola Klein mit ihrem Mann Hermjo, die im Taschenberg Kempinski Hotel Dresden abstiegen. Auch André Sarrasani, Wolle Förster, Ede Geyer, MDR-Moderator Silvio Zschage und Opernsänger René Pape unterstützen die Aktion und nehmen an Stadtrundfahrten, Museumsbesichtigungen, Pferdekutzschfahrten und Nachtwächterrundgängen teil. Und so geht die Aktion Das passende Buchungsangebot gibt es ab 20. Mai bei der Dresden Information. Unter dem Motto „Dresden - Schönheit wieder neu entdecken" kann ab kommenden Mittwoch direkt über das Buchungsportal www.dresden.de/wiederentdecken das passende Urlaubshotel gebucht werden. Es wird vier Preiskategorien (39€/59€/79€/99€ p.p./DZ für eine Übernachtung / Frühstück) geben. Zu jeder Buchung erhalten die Gäste attraktive Zusatzleistungen, so zum Beispiel 2für1-Tickets für Stadtrundgänge, eine Stadtrundfahrt oder den Besuch der Staatlichen Kunstsammlungen.

