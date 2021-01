Linie 2: Letztes NadelÃ¶hr auf Pilotlinie verschwindet

Auf der Steinbacher Straße zwischen den Haltestellen Chamissostraße und Hebbelplatz beginnen am 25. Januar umfangreiche Gleisbauarbeiten. Bis 31. Juli sollen Bahnschienen, Fahrbahndecken sowie der unterirdische Kanal des Weidigtbaches erneuert werden. Damit die Linie 2 zur Pilotlinier werden kann, muss das 615 Meter lange Nadelöhr zwischen den Haltestellen Chamissostraße und Hebbelplatz verbreitert werden. Die Haltestellen werden an die Maße der neuen Stadtbahnwagen angepasst. Die Baukosten betragen 3,6 Millionen Euro, der Bund gibt rund zwei Millionen Euro dazu.

Um die Durchlassfähigkeit der Kesselsdorfer Straße während der Bauzeit trotz der dann zusätzlich verkehrenden Linie 2 zu gewährleisten, haben die DVB-Planer die Baulinien 41 und 46 eingeführt. Dafür entfallen die Linien 6 und 11. Die „41“ kommt vom Waldschlößchen und endet an der „Cottaer Straße“. Anschließend wenden die Züge im Logistikzentrum an der Semmelweisstraße. Dafür werden Zweirichtungsfahrzeuge, also Bahnen mit einer Fahrerkabine auf jeder Seite, benötigt. Diese verkehren wegen der Bauarbeiten an der Wilhelminenstraße auf der Linie 11 und werden jetzt mit dem Streckenteil der Linie 6 zur Cottaer Straße verknüpft. Die „46“ übernimmt die anderen Abschnitte der „6“ und „11“.

Während der Bauarbeiten ist die Steinbacher Straße zwischen Hölderlinstraße und Hebbelplatz für den Durchgangsverkehr gesperrt. Einseitige Zufahrten für Rettungsfahrzeuge und Anwohner bleiben immer offen. Allerdings können Autos nicht mehr auf der Steinbacher Straße, sondern nur in der Umgebung geparkt werden.

Der Autoverkehr wird stadtauswärts über Hölderlinstraße und Weidenthalstraße umgeleitet, stadteinwärts geht es über Grillparzer Straße, Leutewitzer Straße, Lübecker Straße und Rudolf-Renner-Straße. Zu diesem Zweck wurden die notwendigen Abschnitte der Umleitungsstrecken bereits 2020 ertüchtigt.