Kulturherzen und Freundeskreis fÃ¼r Palais Sommer

Für viele war es das Highlight des vergangenen Sommers! In einem Jahr, in dem pandemiebedingt kaum etwas stattfand, war der Palais Sommer eines der wenigen Festivals, die trotz allem durchgeführt werden konnten.



Auch 2021 hat sich die Situation für die Kulturbranche kaum verändert. Doch aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr, wird der Palais Sommer wieder stattfinden können. Das Festivalteam hat ein ausgereiftes Abstands- und Hygienekonzept erdacht, welches sich 2020 bereits bestens bewährt hatte. »Um sich den garantierten Zugang zu seinen Lieblingskonzerten zu sichern, ist eine Mitgliedschaft im Freundeskreis das allerbeste Mittel«, so Laura Hoyer, Projektverantwortliche für Fundraising und den Freundeskreis. »So umgeht man langes Schlangestehen und kann, ohne dass man mehrere Stunden vorher da sein muss, in jedem Fall aufs Festivalgelände kommen.«



Dissertation Coaching Service - curriculum vitae, cover letter and personal statement help from vastly experienced experts Mitglied im Freundeskreis werden



Der Palais Sommer Freundeskreis bildet mit seinen knapp 700 Mitgliedern mittlerweile eine wichtige Säule bei der Finanzierung des Festivals. Ziel ist es, ihn als Fundament des Palais Sommers zu etablieren und somit unabhängige und langfristige Planbarkeit zu schaffen.

Die Mitglieder können sich über viele Vorteile freuen: So gibt es Vergünstigungen bei der Ausleihe von Liegestühlen und Yogamatten, ermäßigte Preise in der Gastronomie, exklusive Events, Vergünstigungen bei Partnerunternehmen, einen Newsletter und vieles mehr. Außerdem hat jedes Mitglied die Möglichkeit, das Festival aktiv mitzugestalten und in der eigens dafür geschaffenen Community online in direkten Austausch mit anderen Mitgliedern und dem Team zu treten. Die Mitgliedschaften können auch verschenkt werden. Sogar Unternehmen können dem Freundeskreis beitreten und so ihren Mitarbeitenden etwas Gutes tun.

Mehr unter: www.palaissommer.de/freundeskreis



Identifying the best Poem Analysis Essay writing service with reliable writers is the first step towards making significant improvements academically Vor genau einer Woche startete die große Kulturherzen-Kampagne, ein Gemeinschaftsprojekt des WochenKurier Lokalverlags und des Palais Sommers. Zusammen haben es sich beide Unternehmen zur Aufgabe gemacht, Kultur für alle mithilfe bürgerschaftlichen Engagements zu ermöglichen. Jede Spende hilft dabei, Menschen, die sich aus eigener Kraft keinen Konzert-, Theater- oder Kinobesuch leisten können, einen schönen Abend zu verschaffen und so Kunst, Kultur und Bildung für alle anzubieten. Zukünftig sollen neben dem Palais Sommer auch viele weitere Kulturprojekte unterstützt werden. Erste Spenden sind bereits eingegangen.

Thesis Clinic offers Online Professional Resume Writing Services Tucson Az in which our PhD thesis proofreaders in UK remove the spelling and grammatical errors from the document. Spendenkonto Kulturherzen: Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE75 8505 0300 02212160 BIC: OSDDDE81XXX