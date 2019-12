Hochtechnologie versus Historie

Wie folgt man heutzutage einem Geist – in diesem Fall dem des ehemaligen Kurfürsten Moritz – auf der Suche nach dem Grund seines Todes? Ganz klar, man setzt sich Kopfhörer auf oder eine sogenannte VR-Brille und reist mit dem Geist in die Vergangenheit. Hört ein Gespräch zwischen Kurfürst Moritz und seinem Architekten, in dem beide den Aufbau der modernen Festungsanlage erläutern, oder findet sich wieder in den Wächterstuben mitten im Alltag des Festungspersonals, lauscht den Fachsimpeleien der Kanonengießer und begleitet Johann Gottfried Böttger, während dieser in der Festung Dresden das erste europäische Porzellan erfindet. Man trifft auf den berüchtigten Räuber Lips Tullian in einer düsteren Gefängniszelle und wird sogar in einen Albtraum des Kurfürsten hineingezogen, in dem dieser seine Ängste offenbart, die ihn zum Festungsbau animierten.

So geht Museumsbesuch heute, sozusagen 4.0. Keine langweiligen Bilder an Wänden oder Schaustücke in Vitrinen, sondern multimediales Erlebnis heißt der Schlüssel zum Erfolg oder besser für erhoffte hohe Besucherzahlen. Immersion (zu deutsch eintauchen, einbetten) heißt das Prinzip, das mit Hilfe modernster audiovisueller Technik umgesetzt wird.

Neue Seh- und Wahrnehmungsmuster



Die neue »Festung Xperience« ist also keine Ausstellung mehr im herkömmlichen Sinne. »Diese Art der Kulturvermittlung ist bisher deutschlandweit einzigartig. Wir gehen damit einen großen Schritt vorwärts in Richtung Zukunft und versuchen, Kultur- und Geschichtsvermittlung modern zu gestalten«, schwärmt Dr. Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. 27 Hochleistungsbeamer projezieren szenische Interpretationen kulturgeschichtlicher Aspekte der Festung Dresden an historische Mauern.

Rund 9,3 Millionen Euro hat der Umbau der Festung unter der Brühlschen Terrasse gekostet. Umgesetzt wurden die Visionen und Ideen der Ausstellungsmacher von der Berliner Firma Tamschick Media + Space GmbH.

Infos

Festung Xperience

* Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, letzter Einlass 16.30 Uhr,

* Eintritt: Erw. 10€ / erm. 7,50€, Inhaber der SchlösserlandKarte haben freien Eintritt,

* Altersempfehlung: ab 12 Jahre

Zwinger Xperience

* »Die Jahrhunderthochzeit« aktuell im Innenhof des Zwingers,

* Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, letzter Einlass 16.45 Uhr,

* Eintritt: 3€, Kinder bis 5 Jahre und Inhaber der SchlösserlandKarte frei

Beide Ausstellungen 24. / 25. / 31. 12. geschlossen, am 1.1.2020 offen