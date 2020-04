Gemeinsam gegen einsam

Dresdner Titans: #WirBleibenZuhause-Gameday

Dresden. Die Coronakrise bestimmt gerade alle Lebensbereiche und zwingt viele Vereine und Unternehmen zum Umdenken. Auch die Dresden Titans stehen wegen des vorzeitigen Saisonendes in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. So fehlen natürlich die Einnahmen aus mindestens zwei Playoffspielen. Deshalb laden die Titans am 3. Mai zum #WirBleibenZuhause-Gameday und wollen die Margon Arena über Online-Ticketverkäufe einmal virtuell ausverkaufen. An diesem Tag hätte normalerweise das Finalrückspiel der ProB-Meisterschaftsrunde stattgefunden. Möglicherweise mit den „Titanen“. Fans und AnhängerInnen können mit dem Erwerb ihres Tickets nun zumindest im Herzen in der Margon Arena sein und ihrer Unterstützung so Ausdruck verleihen. Angeboten werden die virtuellen Tickets in verschiedenen Preiskategorien: * Standard-Kategorie ist das ermäßigte „5-Euro-Ticket“ * „Vollzahler-Ticket“ für 10 Euro * „VIP-Ticket“ „ermäßigt“ (25 Euro) und „Vollzahler“ (50€) Mit dem erworbenen VIP-Ticket gibt es das „Titans-Playoff-Shirt“ als zusätzliches Dankeschön für die Unterstützung. Beim 50-Euro-Ticket ist zudem eine Einladung zum teaminternen Barbecue (sobald dessen Ausrichtung wieder möglich ist) inbegriffen. Tickets können bequem von zu Hause über etix.com erworben werden.Die Coronakrise bestimmt gerade alle Lebensbereiche und zwingt viele Vereine und Unternehmen zum Umdenken. Auch die Dresden Titans stehen wegen des vorzeitigen Saisonendes in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB wirtschaftlichen Herausforderungen…

