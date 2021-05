Fahrradcops im Einsatz

Wenn vom 4. bis 16. Mai im Dresdner Stadtgebiet die Verkehrssicherheitsaktion »Respekt durch Rücksicht« läuft, dann sind auch die Kollegen der uniformierten Fahrradstaffel der im Einsatz.

Mit dem Fahrrad auf Streife – das gibt es bei der Dresdner Polizei seit 2009. Angefangen hat die erste sächsische Fahrradstaffel damals mit acht Kollegen, die meist einmal pro Woche ihre Streifenwagen oder Polizeimotorräder gegen ein Fahrrad eintauschten.

In den vergangenen zwölf Jahren ist das Team stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es bei der Verkehrspolizeiinspektion Dresden 17 Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig mit dem Polizei-Pedelec Kontrollen fahren. Dabei sind die »Radcops« sowohl in Parks und Grünanlagen als auch auf der Straße unterwegs.

Die Vorteile der Fahrrad-Polizisten: Sie sind wendiger als mit dem Streifenwagen, kommen besser an alle Orte, an denen Fahrradfahrer unterwegs sind und können zudem viele Situationen besser einschätzen als aus dem Streifenwagen heraus.

Mit dem zu erwartenden frühlingshaften Wetter steigt die Zahl von Radfahrern auf den Straßen. Deshalb setzt die Polizeidirektion Dresden auch in diesem Jahr ihre Aktion „Respekt durch Rücksicht“ fort. Schwerpunkt sind Kontrollen im Stadtgebiet von Dresden, die die Sicherheit des Radverkehrs verbessern sollen.Unter anderem wird verstärkt der Seitenabstand kontrolliert, den Autofahrer beim ÜBerholen von Radfahrern sein halten müssen - seit April 2020 sind das 1,50 Meter.

Auf einem von der Stadt Dresden betriebenen Bürgerportal können sich die Dresdner aktiv einbringen und Wünsche zu bestimmten Kontrollstellen abgeben. Das Bürgerportal wurde erstmals im Frühjahr 2019 eingerichtet. Damals waren fast 3.200 Hinweise für das Stadtgebiet Dresden eingegangen. Die meisten Anregungen (mehr als 570) betrafen den Seitenabstand beim Überholen von Radfahrern. Danach folgten Hinweise zur Benutzung von Straßen und zu Ampeln mit grünem Pfeil. Als Schwerpunkte wurden im Bürgerportal im Jahr 2019 die Antonstraße (45 Hinweise), die Winterbergstraße (41 Mal) und die Striesener Straße (41 Mal) genannt.

