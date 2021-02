E-Scooter TIER zieht sich aus Dresden zurÃ¼ck

Quality go now. Advice that will assist you in handling the most annoying assignments. Get familiar with our knowledgebase or just place TIER, Europas führender Anbieter im Bereich Mikromobilität, wird seinen E-Scooter-Service in Dresden bis auf Weiteres pausieren. Zum Monatsende werden alle E-Scooter des Berliner Unternehmens in insgesamt zwei deutschen Städten, Augsburg und Dresden, auf unbestimmte Zeit von den Straßen verschwinden, nachdem schlechte Wetterbedingungen und der Lockdown dafür gesorgt haben, dass die Nutzungszahlen zuletzt stark zurückgegangen waren.

TIER Mobility ist nach eigenen Aussagen in über 90 Städten in 10 Ländern tätig. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter. Gründer des Unternehmens sind Lawrence Leuschner, Matthias Laug und Julian Blessin.