So lang­sam ge­hen ei­nem die Su­per­la­ti­ve aus: Die Dy­na­mo-Fans ha­ben am Sams­tag­abend, 12. Dezember, im Rah­men der Ak­ti­on „30.000+ Geis­ter für Dy­na­mo" noch­mal ei­nen drauf­ge­legt und mit 42.500 ge­kauf­ten Kar­ten den ver­eins­ei­ge­nen Re­kord von ins­ge­samt 41.738 Geis­ter­ti­ckets aus dem März 2012 beim Zweit­li­ga-Heim­spiel ge­gen den FC In­gol­stadt ein­ge­stellt.

Nach­dem am Sams­tag­mor­gen be­reits die Mar­ke von 40.000 Geis­ter­ti­ckets pas­siert wur­de, durf­te sich die Sport­ge­mein­schaft am Abend so nicht nur über den 3:1-Aus­wärts­sieg der SGD beim Hal­le­schen FC, son­dern auch über be­sag­te neue Geis­ter­ti­cket-Höchst­mar­ke freu­en.

„Die Dy­na­mo-Fans, die wirk­lich be­son­ders sind, sind für vie­le – in­klu­si­ve mir – auch ein Grund ge­we­sen, zu Dy­na­mo zu wech­seln. Die­se po­si­tiv ver­rück­te An­hän­ger­schaft zeich­net den Ver­ein ein­fach aus und zeigt im­mer wie­der, was hier in der Stadt mit die­sem Um­feld mög­lich ist. Trotz der schwie­ri­gen Si­tua­ti­on, in der an­fangs we­ni­ge und mitt­ler­wei­le gar kei­ne Zu­schau­er bei den Spie­len da­bei sein kön­nen, wur­den mei­ne Er­war­tun­gen da­hin­ge­hend so­gar über­trof­fen. Man merkt hier über­all, wie sehr die Men­schen am Ver­ein hän­gen. Das spornt uns als Mann­schaft und ei­nen selbst un­ge­mein an", sag­te Dy­na­mos Vize-Ka­pi­tän Yan­nick Stark, der in Hal­le den zwi­schen­zeit­li­chen 1:1-Aus­gleich er­ziel­te.

Auch in Zei­ten von „So­ci­al Dis­tan­cing“ rü­cken die Geis­ter im Ru­dolf-Har­big-Sta­di­on nun noch en­ger zu­sam­men. Denn: Ge­mein­sam pei­len Fans und Ver­ein nun mit 53.000 pas­send zum Grün­dungs­jahr der Sport­ge­mein­schaft den nächs­ten Mei­len­stein an.

Deshalb gilt weiterhin: Sichert euch ein Ticket für die Partie gegen die Lilien und seid kurz vor Weihnachten #ImGeisteDabei.

