DSC – Hol Dir Dein Original Trikot

Es war definitiv das diesjährige Saisonhighlight. Die Erinnerung an den Moment, in dem Lenka Dürr & Co. in der Mannheimer SAP-Arena vor Freude auf den Boden sanken, wird für Immer bleiben. Nach 134 nervenaufreibenden Minuten erkämpfte der DSC gegen Allianz MTV Stuttgart den sechsten Pokaltitel der Vereinsgeschichte und beendete ein Match für die Volleyball-Geschichtsbücher.

Hol Dir das Pokalfeeling der Extraklasse nach Hause

DSC Fans können sich ab sofort ein ganz besonderes Erinnerungsstück „Pokalsieg 2020“ sichern. Der Dresdner SC versteigert die originalen Spieltrikots, die die Spielerinnen im Pokalfinale trugen und bietet den Fans damit die Möglichkeit, sich auf ganz besondere Weise an diesen historischen Abend zu erinnern. Jedes der hochwertigen Trikots vom Ausstatter CRAFT wurde handsigniert und ist ein individuelles Unikat – getrocknete Freudentränen womöglich inklusive.

Die Versteigerung ist am 6. April über die Plattform eBay gestartet. Bis zum 15. April können sich Fans und Anhänger die Trikots ihrer Lieblingsspielerinnen sichern. Das Startgebot liegt für jedes Trikot bei 100 Euro, ein Sofortkauf ist zu einem Preis von 500 Euro möglich.

Folgende Trikots sind im Rahmen der Versteigerung erhältlich:

#1 Lenka Dürr

#2 Mareen von Römer

#3 Emma Cyris

#6 Kadie Rolfzen

#7 Laura de Zwart

#8 Monique Strubbe

#9 Lucija Mlinar

#10 Lena Stigrot

#11 Milica Kubura

#12 Piia Korhonen

#14 Nikola Radosová

#15 Ivana Mrdak

#16 Brie King

#17 Camilla Weitzel

#18 Sarah Straube

DSC Spielerinnen wollen den Verein unterstützen

Die Idee zur Trikot-Versteigerung stammt von den Spielerinnen selbst: „Als Team haben natürlich auch wir überlegt, wie wir den Verein in der aktuellen Situation unterstützen können“, berichtet Kapitänin Mareen von Römer und ergänzt: „Mit Blick auf diese denkwürdige Saison war schnell klar, dass für die Versteigerung eigentlich nur ein ganz besonderes Trikot in Frage kommt – unser Pokaltrikot.“ Auch Libera Lenka Dürr erinnert sich gern an das diesjährige Endspiel in Mannheim: „Das Pokalfinale war für uns als Mannschaft, für den Verein und für unsere Fans etwas ganz Besonderes. In diesen Trikots haben wir allen bewiesen, was als Team alles möglich ist“, sagt sie.

Auktions-Erlös kommt Verein und Nachwuchs zugute

Der Erlös der eBay-Auktion kommt der in den vergangenen Wochen gestarteten Unterstützer-Aktion und der DSC Nachwuchsförderung zugute. Da auch zum jetzigen Zeitpunkt die wirtschaftlichen Folgen des vorzeitigen Saisonaus kaum absehbar sind, trägt jedes versteigerte Trikot dazu bei, dass es für den Verein in der kommenden Saison weitergeht. Dass die Idee dabei von den Spielerinnen selbst ins Leben gerufen wurde, bezeugt einmal mehr, dass diese einmalige und außergewöhnliche Situation auch zu einem Zusammenrücken der gesamten Sportgemeinschaft geführt hat.