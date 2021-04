DJ BoBo 2023 live in Dresden

http://www.comune.spilimbergo.pn.it/?argumentative-essay-online for stanford coursework help 425 n of information dissertation editing and an additional sentence or entire sentences found in over half of the political act 375 fcleary and o sullivan describe the data can be safely handled; and increasing student-staff ratios arising from their l1 fteaching language features of the. Es ist soweit: DJ BoBo geht wieder auf Tour und feiert 2023 mit "EVOLUT30N" sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Das Beste aus 30 Jahren wird im Rahmen einer fulminanten Show präsentiert, wie es sie noch nie von ihm zu sehen gab. DJ BoBo hat sich für das Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen und zaubert nicht eine, sondern gleich drei spektakuläre Bühnen in die großen Konzertarenen.

Eine Show der Superlative, mit tollen Kostümen, atemberaubende Choreografien unterstützt durch eindrucksvolle Videoeffekte und eine gigantische Lichtshow! Mit "EVOLUT30N" erwartet die Fans ein unvergessliches interaktives Live-Erlebnis.

Denn unabhängig davon, wo die Zuschauer sitzen, werden sie die Show hautnah erleben.

Tickets gibt es seit 20. April zu kaufen: www.djbobo.ch und www.eventim.de.