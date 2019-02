Deutscher Rekord für Frauenstaffel

Einen Höhepunkt gab es bereits am Freitag als die Frauenstaffel, in der Besetzung Anna Seidel, Bianca Walter, Gina Jacobs und Anna Katharina Gärtner über 3.000 Meter im Viertelfinale einen neuen deutschen Rekord liefen. Im Halbfinale war für die vier Läuferinnen des Eislaufvereins Dresden allerdings Endstation.

Ein Novum in der Weltcupsaison 2018/19 sind die Mixed-Staffeln über 2.000 Meter. Die Dresdner Anna Seidel, Bianca Walter und Tobias Pietsch liefen gemeinsam mit dem Rostocker Adrian Lüdtke bis ins B-Finale. So weit zu kommen, war schon eine kleine Überraschung. Die Mixed-Staffeln werden 2020 erstmals bei den Weltmeisterschaften ausgetragen und sind 2022 im olympischen Programm. Dann wollen auch die Deutschen noch ein Stück weiter vorne mitmischen. Bianca Walter, die nach einer Verletzungspause in den Wettkampfgeschehen zurückkam, war mit diesem Weltcup-Wochenende mehr als zufrieden: Rang zwölf über 1.000 Meter, über die 500 Meter bis ins Viertelfinale vorgedrungen und an den Erfolgen beider Staffeln beteiligt.

Für Anna Seidel verliefen die Wettkämpfe nach dem sehr guten Auftakt am Freitag nicht ganz so glücklich. Am Sonnabend und Sonntag hatte sie jeweils eine Chance sich über die 1.000 Meter in Szene zu setzen. Während sie am Sonnabend denkbar knapp den Einzug ins Halbfinale verpasste, zog sie am Sonntag nach gewonnen Viertelfinallauf ins Halbfinale ein, stürzte da allerdings und wurde mit einem Penalty belegt, also disqualifiziert

Insgesamt elf deutsche Einzelstarter stellten sich bei diesem Weltcup der Konkurrenz. Davon kamen fünf Läuferinnen und ein Läufer aus Dresden.

Mit-Mach-Tag bei den Short Trackern

Der Weltcup im Short Track hat am vergangenen Wochenende Groß und Klein beeindruckt. Mädchen und Jungen im Alter von vier bis neun Jahren, die diesen Sport nun einmal selbst ausprobieren und Schlittschuhlaufen lernen möchten, können am 9. Februar von 9.30 bis 11 Uhr zum Shorttrack-Eislauftag in die Energieverbund-Arena kommen. Das Trainer-Team wird den Kindern während einer erlebnisreichen Übungseinheit die ersten Schritte auf dem Eis beibringen. Die Kinder benötigen sportlich-warme Kleidung und Handschuhe, falls vorhanden Knieschützer und einen Fahrradhelm. Schlittschuhe können ausgeliehen werden.

Weitere Informationen unter: 0351-4817013 oder trainer@shorttrackindresden.de