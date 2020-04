DEL2 startet Lizenzierungsverfahren

Neuer Blitzer an der Forststraße

Radebeul. Ein neues wachsames »Auge« steht seit 26. März auf der Meißner Straße im Bereich der Einmündung Forststraße. Punkt 11 Uhr wurde er an jenem Tag scharf geschaltet. Allein in den ersten fünf Tagen bis zum 30. März erfasste das Gerät bereits 563 Geschwindigkeitsverstöße. In diesem Bereich gilt Tempo 50. Der neue Blitzer ist Eigentum jener Firma, die derartige Anlage vertreibt.Die Große Kreisstadt Radebeul zahlt pro »Fall« eine Kostenpauschale an den Eigentümer des neuen Blitzers.Ein neues wachsames »Auge« steht seit 26. März auf der Meißner Straße im Bereich der Einmündung Forststraße. Punkt 11 Uhr wurde er an jenem Tag scharf geschaltet. Allein in den ersten fünf Tagen bis zum 30. März erfasste das Gerät bereits 563…