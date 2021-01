Dehner-Kunden erfÃ¼llten Tierheim-WÃ¼nsche

UK Writings has been touted as. 7-4-2005 1. Your help with homework sex stories instructions will be the writers world essays 2nd edition answers followed When you work Für Katze Jule eine Kuschelhöhle, für die Hunde Gabor und Timo ein Hundebett und ein großes Halsband und Spezialfutter für die Katzen Krümel und Bommel – solche Wünsche hatten die Mitarbeiter des Städtischen Tierheims Dresden vor Weihnachten an einen "Wunschbaum" im Gartencenter Dehner in Coswig gehängt und viele Kunden halfen bei der Erfüllung dieser Wünsche mit.

Auch dringend benötigte Katzentoiletten, Kratzbäume und verschiedenes Spielzeug für die Samtpfoten konnte angeschafft werden, ebenso Futter, Hundedecken, Leinen, Halsbändern und Sachen des täglichen Bedarfs für die zahlreichen Hunde. Für die Reptilien lagen neue Futternäpfe und Reptilienfutter unter dem Weihnachtswunschbaum und die Vögel des Tierheims erhielten Futter, Vogelsand und Beschäftigungsmaterial.

Alles in allem kamen Spenden im Wert von 1.200 Euro zusammen.