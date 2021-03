Christoph Daferner fÃ¤llt aus

With a research paper sample its much easier to write a paper of your own. So go now on your topic and prepare your writing 5 times Christoph Daferner hat sich beim Auswärtsspiel beim TSV 1860 München eine Distorsion im linken Sprunggelenk zugezogen. Das ergab die Auswertung einer MRT-Untersuchung im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden.

Der 23-Jährige zog sich die Stauchung des Gelenks sowie die Dehnung seiner Bänder bei einem Zweikampf in der Mitte der gegnerischen Hälfte zu und musste daraufhin noch vor der Halbzeitpause in der 42. Spielminute ausgewechselt werden.

„Es hat in meinem Sprunggelenk ordentlich gescheppert in der Szene, die wenig später zu meiner Auswechslung geführt hatte. Ich bin froh, dass die erste Diagnose nun erst einmal keine schwerwiegendere Verletzung bedeutet. Ich muss meinem Sprunggelenk jetzt erst einmal ein paar Tage Ruhe gönnen und dann werden wir bei der Verlaufskontrolle schauen, wie schnell ich wieder belasten kann. Für mich kommt die Länderspielpause also ganz gelegen, um die Verletzung auskurieren zu können", erklärte Christoph Daferner.

(pm/SG Dynamo Dresden)