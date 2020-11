Adventskalender der Kunstsammlungen

Has read review - Secure Research Paper Writing Website - We Provide Top-Quality Paper Assignments At The Lowest Prices Top-Quality Essay .. .Has anyone used essay writing service - Custom Paper Writing and Editing Company - Get Professional Help With Original Essays, Term Papers, Reports and Theses ForMessage Us & Get a Personal Nerdy Tutor to Help You out. Auch im Dezember müssen die Museen aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie geschlossen bleiben. Um den Besuchern dennoch Einblicke in die vielfältigen Aktivitäten der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) zu ermöglichen, startet der Museumsverbund einen Online-Adventskalender unter dem Hashtag #wiröffnentüren.

Vom 1. Dezember bis Heiligabend öffnet sich jeden Tag ein digitales Türchen auf den Social Media-Plattformen Instagram, Facebook sowie Twitter. Dahinter verbergen sich Geschichten aus dem Museumsalltag, finden sich Einblicke in aktuell ruhende Ausstellungen, oder werden Neuigkeiten rund um die 15 Museen verkündigt, ob aus der Gemäldegalerie Alte Meister, dem Kupferstich-Kabinett oder dem Japanischen Palais. Zudem wird es Verlosungen geben – ob für Eintrittskarten zu Sonderausstellungen oder Ausstellungskataloge.