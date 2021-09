Business School. Trust Academy?s current mission statement affirms the Business and Secretarial more School?s belief that with the Erwartet werden rund 1.000 Teilnehmer. Vier Demonstrationszüge vereinigen sich am Nachmittag zu einem großen gemeinsamen Fahrradkorso, der dann durch die Altstadt und die Neustadt rollt. Die Nachmittags-Aktion startet von vier Treffpunkten aus: Friedrich-Wieck-Straße (Loschwitz), Vorplatz Neuer Annenfriedhof/ Kesselsdorfer Straße (Löbtau), Königswaldplatz (Klotzsche) und Schlesischer Platz (Neustadt). An der Skateranlage in der Lingnerallee wollen sich die vier Fahrrad-Demonstrationszüge dann treffen.

Der Radfahrclub will mit der Aktion für Radwegebau ohne Begründungszwang oder Tempo 30 generell innerorts (Bundespolitik), mehr Radwege übers Land (Landespolitik) oder mehr Fahrradstraßen in Dresden (Stadtpolitik) demonstrieren.

Route Nord (12 km): Treff am Königswaldplatz: 14.15 Uhr

Route Ost (10 km): Treff Platz an der Friedrich-Wieck-Straße: 14.30 Uhr

Route West (9 km): Vorplatz Neuer Annenfriedhof (Kesselsdorfer Straße): 14.45 Uhr

Route Zentral (4 km): Treff Schlesischer Platz: 15.15 Uhr

Kinderfahrraddemo / gem. Abschluss-Korso (6 km): Treff Lingner Allee: 15.45 Uhr

