PrÃ¤sente fÃ¼r Neugeborene und NeubÃ¼rger

Im Ergebnis der Zukunftswerkstatt hat sich die Initiative für Rückkehrer, Zuzügler und junge Familien herausgebildet. Die Gemeinden im Amtsgebiet unterstützten dabei den Erarbeitungsprozess durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung der Initiative und förderten so gemeindeübergreifend Netzwerktreffen. Dank vieler Austauschtreffen und Kooperationspartner wurden zwei Willkommenspakete entwickelt.

Dabei entstanden aktuelle Informationsflyer zu den Gemeinden, deren Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Idee zu einer Vereinsbroschüre. Zuzügler mit erstmaligem Hauptwohnsitz im Amtsgebiet und Rückkehrer, welche sich nach fünf Jahren mit dem Hauptwohnsitz zurückmelden, erhalten einen Ordner mit Informationen rund um die Besonderheiten der Gemeinden und zu wichtigen Anlaufstellen. Herzstück der Zukunftswerkstatt ist das Willkommenspaket für Neugeborene. Eltern werden durch die Verwaltung angeschrieben und können sich bei Interesse für das Paket entscheiden sowie auswählen, ob sie dieses abholen möchten oder eine persönliche Übergabe durch den jeweiligen Bürgermeister wünschen.