Verbrechen dürfen sich nie wiederholen

Bankmitarbeiterin verhindert Trickbetrug

Sachsen. Am Montag haben in den Landkreisen Bautzen und Görlitz, unter anderem in Schirgiswalde-Kirschau, Obercunnersdorf, Zittau und in Oderwitz, erneut Betrüger per Anruf versucht Senioren um ihr Erspartes zu bringen. In einem Fall verhinderte eine Bankmitarbeiterin Schlimmeres.