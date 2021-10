Neuer Mannschaftsbus fÃ¼r Lok Pirna

Experience counts.This Make Bibliography Service offers unlimited revisions and we work with you until and unless you are completely satisfied.We guarantee 100% personal original work and zero plagiarism in our Custom Dissertations and none of it is ever resold.Our Custom Dissertation Writing Service cares about your privacy and never publishes your research over the internet. You Die Handball-Männermannschaft von Lokomotive Pirna, welche mit zwei Siegen erfolgreich in die Saison gestartet ist, freut sich über einen neuen Mannschaftsbus. Zur Bewältigung der Auswärtsfahrten bestand bereits seit geraumer Zeit der Wunsch zur Anschaffung eines zusätzlichen Fahrzeuges, welcher nun umgesetzt werden konnte.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH und die GEVA Unternehmensgruppe GmbH finanzieren das Fahrzeug. Gedankt wird darüber hinaus der Weinhandlung Barrique Pirna und dem Autohaus Pirna. Die Sponsoren tragen die Kosten für das Fahrzeug in den nächsten vier Jahren und wünschen allzeit gute Fahrt und viele sportliche Erfolge. Das Fahrzeug wird auch dem Nachwuchs zur Verfügung stehen, da die A- und C-Jugend in der Landesliga spielen und somit am Wochenende im Freistaat unterwegs sind.