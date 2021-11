Lichterhausen verzaubert in Freital

Besucher können sich nun auf eine atemberaubende Reise in eine magische Lichter- und Polarwelt auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern begeben, die es so noch nie in Deutschland zu sehen gab. »Nach einem Spaziergang durch den mystischen Lichterwald gelangen die Gäste, vorbei an weiteren Selfie- und Fotomotiven, über den Mondscheinweg zum ‚Magischen Plat‘, wo eine unterhaltsame Lichter-Zauber-Show die kleinen und großen Fans in den Bann der Magie mitziehen wird«, so die Macher von Lichterhausen.

Der Vorverkauf der streng limitierten Online-Tickets läuft bereits seit Ende September und das Team freut sich über das sachsenweite Buchungsinteresse. Auf dem weitflächigen Areal und durch die gestaffelten Einlasszeiten sind Kapazitätsgrenzen gewährleistet und Corona-Hygienebestimmungen können problemlos eingehalten werden.

Die naturhistorische Sonderausstellung »Polar-Journey« wird für Staunen und Begeisterung sorgen. Bereits 1,5 Millionen Menschen erfreuten sich in Übersee an der Erfolgsgeschichte aus Las Vegas. Im Frühjahr 2022 werden die Exponate nach Saudi-Arabien weiterreisen. Neben Eisbergen mit echtem Schnee zum Anfassen kann man über Eisschollen springen oder sich in 360-Grad-Bereichen auf Exkursion in die Arktis begeben. Eine Eisbahn lädt zum Schlittschuhlaufen ein.

Lichterhausen – Mein Winterhighlight vom 06.11.2021 bis 06.02.2022

www.lichterhausen.de