Fasching von Sebnitz bis Geising

In Reinhardtsdorf steigt am 2. März ein großer Faschingsumzug (Eintritt frei). 13 Uhr setzt sich der auf dem Parkplatz an der Glaserschmiede in Bewegung. Dort ist ab 12.30 Uhr stellen. Mit einem kräftigen RATSCH BUMM BUMM marschieren die Narren über die Hauptstraße zum Dorfplatz an den „Drei Fichten“. Während dem Umzug des Reinhardtsdorfer Karnevalsclubs gibt es Speisen und Getränke entlang des Weges. Das Motto ist "Mit dem RKC verreisen – Russland soll das Traumziel heißen“ Nach dem Umzug geht es weiter in den Prinzenpalast, wo 14.30 Uhr der Kinderfasching beginnt. Ein buntes Programm mit Tanz und Spielen wartet auf begeisterte kleine Faschingsfreunde.

Mit einem "Pitsche -Patsche, Pitsche-Patsche, nass nass nass" ziehen am 3. März, ab 14 Uhr (Einlass: ab 12 Uhr), Gruppen mit mehr als 30 Bildern und sechs befreundete Faschingsvereine durch Geising. Närrischer Trubel ist beim 71. Geisinger Ski- & Eisfasching angesagt (Eintritt: 3 €, Kinder bis 14 haben freien Eintritt).

Mitten an der Spitze des Umzuges mit Faschingspolizei, kleinem Hofstaat, Garde und Elferrat winken das Schulprinzenpaar, Prinz Hannes und Prinzessin Lysann mit Hofnärrin Pati, sowie das Prinzpaar vom Ski- & Eisfasching e.V., Stefan II. und Monique I., den Zuschauern an den Straßenrändern zu. Bereits 13 Uhr stimmen sich der gastgebende Faschingspräsident beim Eisstockschießen in der Eishalle Gründelstadion auf den Nachmittag ein. Nach dem Treiben auf den Straßen wird im beheizten Festzelt am Gründelstadion weitergefeiert. Dort steigt eine Faschingsparty.

Im Gohrischer Ortsteil Cunnersdorf (bei Königstein) beginnt am 3. März, ebenfalls 14 Uhr, der Faschingsumzug durch den Ort. Stellen ist 13 Uhr am Sägewerk. Es ist der 20. Umzug, den der Cunnersdorfer Carnevalsclub veranstaltet. Bis zu 15 Bilder sind dabei. In dem Tross, der sich mit einem mehrfachen „Kille-Kille-Ha-Ha-Ha“ zum Narrenhäus’l (hinter dem Waldbad) bewegt, wird auch das am Vorabend gekürte Prinzenpaar dabei sein. Die Liebstädter Kuckucks-Guggen und Schalmeienkapelle Bad Gottleuba sorgen für musikalische Unterhaltung.

Ein großer Faschingsumzug ist am 5. März, Höhepunkt des 101. Buchbergfasching in Sebnitz. 14 Uhr geht´s los, über die Bergstraße, Pfarrgasse, Kirchstraße über den Markt auf die Lange Straße zur Rosenstraße über einen Bogen zur Stadthalle. Dort ist im Anschluss Kinderfasching. Bereits ab 11.11 Uhr gibt es auf dem Markt Speisen, Getränke und Musik.

Mit Radau und Paukenschlägen ziehen am 5. März 2019, die Jüngsten über den Sonnenstein in Pirna. Große und kleine Kinder sind zum Stadtteil-Faschingsumzug eingeladen. Treff zum bunten, närrischen Treiben ist 10 Uhr vor dem Soziokulturellen Zentrum bzw. vor der Grundschule, Varkausring 1b.

In Bad Schandau ist der Faschingsumzug am 9. März. 14 Uhr setzt sich der am Elbkai in Bewegung (Stellen: ab 13.30 Uhr, Eintritt frei). Es ertönt der Schlachtruf: DALLE MALLE - HA HA! Am Abend, ab 20 Uhr, lädt der Karnevalsclub Bad Schandau zum Maskenball in die Kulturstätte am Stadtpark mit DJ Markus Frenzel. Das Motto lautet „L'amour, Champagner, Eleganz, Zum Karneval heißt's "Vive la France“.