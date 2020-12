Bergwiesenwettbewerb 2020

A custom How To Start A Creative Writing can be a helping hand when you are stressed because of a deadline or not sure about your writing skills. You might know the subject well, but lack literacy talents to present your thoughts and calculations brilliantly. Or you just need guarantees of a perfect dissertation, because you cant afford anything less than perfect. Thus, if you need some Der jährliche Bergwiesenwettbewerb – eine Kooperation von Nationalpark Sächsische Schweiz, Nationalpark Böhmische Schweiz, Nationalparkzentrum Bad Schandau und Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit Unterstützung der Naturschutzstation Osterzgebirge – soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, solche Wiesen zu erhalten.



Die Auszeichnung für die Gewinner-Wiese geht in diesem Jahr an Siegrid und Dieter Grützner für ihre artenreiche Blühwiese in Langenwolmsdorf (Stolpen). Zehn Bewerbungen waren eingegangen, sie wurden im Juni durch eine Jury nach Zustand, Entwicklung der Flächen (Artenreichtum, farbliche Vielfalt, typische Arten, Nährstoffgehalt) sowie die Art und Weise der Bewirtschaftung bewertet.



Da eine Prämierung im Rahmen des Bergwiesenfestes in diesem Jahr nicht möglich war, erhielten die Teilnehmer ihre Urkunden nach Hause. Den 2. Platz belegte Siegfried Macher mit seiner blumenbunten nährstoffarmen Frischwiese in Markersbach (Bad Gottleuba-Berggießhübel), Platz 3 ging an Frank Gebauer und seine blütenreiche Hangwiese in Krumhermsdorf (Neustadt/Sa.).