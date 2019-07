Babyrekord in Pirna: Alle neu(ne)

So viele Entbindungen an einem Tag gab es bisher noch nie im Helios Klinikum Pirna seit dem Umzug auf den Sonnenstein. An diesem Dienstag war viel los im Pirnaer Kreißsaal und es sah so aus, als ob sich die neuen Erdenbürger abgestimmt hätten.

Den Anfang machte Jonathan, der 03:38 Uhr als Erster das Licht der Welt an diesem Tag erblickte. Nur eine Stunde später folgte Hanna, die drei Minuten vor Florian in das Pirnaer Geburtenbuch geschrieben werden konnte. Dann folgte eine kurze Verschnaufpause für unsere Hebammen und Ärzte. Am frühen Vormittag wurde das nächste Trio geboren. Um 06:14 Uhr konnte Niklas begrüßt werden. Es folgten ihm Anna Sophie und Lily. Drei weitere Neugeborene haben aber schließlich etwas auf sich warten lassen. Am Abend und in der Nacht wurden schließlich Julian, Kygo und zu guter Letzt Moritz um 23:15 Uhr geboren. Hätten alle neun Babys gemeinsam auf einer Waage gelegen, hätte diese insgesamt 29,73 Kilogramm angezeigt. Kopf an Füßchen hintereinander aufgereiht wären alle Neune gemeinsam 4,44 Meter groß.

Ein Rekord- aber auch Ausnahmetag: In der Regel werden zwei bis drei Babys an einem Tag in den Kreißsälen des Klinikums entbunden. „Da sind wir froh, dass wir seit diesem Jahr über drei Kreißsäle verfügen“, sagt Dr. med. Klaus Haffner, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt durfte sich das Pirnaer Klinikum und damit vor allem die frisch gebackenen Eltern bereits fast 400 Mal über Neugeborene freuen.