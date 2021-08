Auf zum böhmischen Hutberg

Die Initiatoren des deutsch-tschechischen Projektes Freundschaftswanderung, die Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz und die SPD-AG Euroregion Elbe-Labe, Tomas Salov und Klaus Fiedler laden am 11. September zum böhmischen Hutberg ein.

Krasna Lipa. Nach manchen Querelen – coronabedingt und durch Veränderungen in den Fahrplänen - ist nun alles in „trockenen Tüchern“. Treffpunkt ist 9 Uhr an der Bushaltestelle in Jetrichovice, Starý mlýn (Dittersbach Alte Mühle). Von hier geht es auf dem Wanderweg zur Grundmühle und weiter nach Kamnitzleiten. „In diesen Ort kann man in einem Garten einen Indianer mit rauchender Pfeife bestaunen. Sicher ist es die Friedenspfeife“, schmunzelt Klaus Fiedler. Ziel ist in Rosendorf der 402 Meter hoch gelegene Hutberg mit seinem markanten Aussichtsturm. Von diesem Gipfel aus haben Wanderer eine überwältigende Sicht auf die Gipfel der Sächsischen-Böhmischen Schweiz und des Böhmischen Mittelgebirges.

Die Kirche ist an diesen Tag geöffnet und die Teilnehmer erfahren Wissenswertes aus Geschichte und Gegenwart. „Vor Eintritt in die Kirche erhält jeder seine Bestätigungsurkunde für die Teilnahme. Die Gestaltung der Teilnehmerurkunde ist noch ein Geheimnis“, so Klaus Fiedler. Eine angenehme Rast bietet gegenüber der Kirche das „Restaurant zu Kirche“. Mit dem Wanderbus geht es von Rosenberg zurück zur Haltestelle Schmilka/Grenze.

Mitwandern werden vom tschechischen Generalkonsulat Dresden, Generalkonsulin Markéta Meissnerová mit Familie, der Staatssekretär aus dem Sächsischen Sozialministerium Sebastian Vogel (SPD), der Bundestagsabgeordnete André Hahn (DIE LINKE), der langjährige Wegbegleiter der Wanderung Klaus Brähmig u.a., teilt Mitorganisator Klaus Fiedler mit.

Für die deutschen Teilnehmer: S-Bahn Hbf. Dresden ab 6.29 Uhr, Heidenau 6.43 Uhr, Pirna 6.51 Uhr, Stadt Wehlen 6.59 Uhr, Königstein 7.08 Uhr, Bad Schandau 7.14 Uhr. Ankunft Bf. Schöna 7.25 Uhr. Dann folgt die Überfahrt mit der Fähre nach Hrensko. Schräg gegenüber an der Bushaltestelle mit Abfahrt 8.30 Uhr geht es bis Haltstelle Jetrichovice, Starý mlýn. Eine Bitte an alle Teilnehmer – den Mundschutz für die Bus/Bahnfahrt nicht vergessen!