Ob Eingriffe an der Schilddrüse oder am Blinddarm, die Beseitigung von Krampfadern oder die Versorgung von Wunden und selbst komplexeren Leistenbrüchen – die Ärztinnen und Ärzte des Departments »Allgemein- und Viszeralchirurgie« der Asklepios Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz können viele Leiden wirkungsvoll behandeln.

Mit Rita Wächtershäuser hat im Oktober vergangenen Jahres eine erfahrene Medizinerin die Leitung des Departments übernommen.

Bis zu ihrem Eintritt bei Asklepios war Rita Wächtershäuser die stellvertretende Chefärztin in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie im Helios Klinikum Pirna.Zuvor führte der leitende Oberarzt Dr. med. Mike Schmidt das Department kommissarisch. Mit Rita Wächtershäuser und Dr. Schmidt verfügt das Department nun über zwei sehr versierte Allgemein- und Viszeralchirurgen.

Zudem betreut ein sehr erfahrenes Team die Patientinnen und Patienten mit modernsten Verfahren und Therapien. Ein Großteil der Eingriffe wird minimalinvasiv mithilfe der Schlüssellochtechnik durchgeführt, wenn möglich auch ambulant. Nichtsdestotrotz bietet die Klinik eine qualifizierte längere Nachbetreuung, immer mit der Sicherheit eines Krankenhauses im Hintergrund. Nicht zuletzt arbeitet das Department auch eng mit den anderen Fachdisziplinen zusammen, nicht nur durch die kurzen Wege in der Klinik.

Aufgrund einer im Vergleich zum Dezember und Januar veränderten Pandemie-Situation ist die Sebnitzer Klinik größtenteils wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Umfangreiche Hygiene-konzepte und die daraus abgeleiteten Maßnahmen schützen Patientinnen und Patienten sowie das Personal wirkungsvoll und ermöglichen eine bestmögliche Versorgung.

Our discounts make this a cheap investment for you, but when you see paper copy from DissertationExpert.org, youre also purchasing access to 24/7 customer support. This comes in handy for any meta considerations unfit for your interaction with the writer. Oh yesyou get unlimited access to the writer as well. Am 30. März 2021 können Sie Ihre Fragen rund um die Allgemeinchirurgie an Chefärztin Rita Wächtershäuser sowie an Dr. Mike Schmidt unter der Telefonnummer Quality Online Research Paper Topics In Business by PhD Experts in AUS, UK, USA Etc. If you are a student who is pursuing graduation, post graduation or PhD then dissertation like assignments will occupy a significant portion of your curriculum. 035971/61017 stellen. Die Experten sind von 16 bis 18 Uhr für Sie erreichbar und freuen sich auf Ihren Anruf.

Wir freuen uns über den Zuspruch auf unser Expertentelefon vom 16. März 2021. Leider konnten in der Zeit nicht alle Ihre Fragen beantwortet werden. Schreiben Sie uns deshalb Ihr Anliegen gern an: The world leader in online proofreading and official site. Our professional team has revised documents for +5,000 clients in +90 countries. The only admission essay editing service australia difference is that he Oxford Personal Statement Help needs a little bit. Fake Essay Writer - Professional Help Help c.klar@asklepios.com