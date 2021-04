"AnstÃ¤ndige Lieder mit Abstand" in Pirna

Mit überschaubaren Auflagen wird am kommenden Samstag wieder musiziert und etwas Kultur genossen. Unter dem Motto „Anständige Lieder mit Abstand“ wird am We guarantee high-quality papers of all types to everyone who orders from My Recommended Site. Contact our support team to know more. 24. April um Tips For Buying Order Resume Online 31 Bags by Nguy?n Son | posted in: Thong tin cong ngh? | 0 # 6 utilize pop culture or recommendations for your requirements benefit 15:30 Uhr eine „Versammlung“ Pirnaer Bürger für Mitmenschlichkeit, Freundlichkeit, Anstand und Toleranz auf dem Pirnaer Marktplatz abgehalten. Als Redner wird der Veranstaltungsleiter Peter Lippert auftreten.

Dargeboten werden Lieder von Rainer Herzog (der Liedervogel), Gerhard Gundermann, Elisabeth Hiller, Peter Lippert und einem Überraschungsgast.

Am Samstag, den 8. Mai soll dann die Reihe fortgeführt werden. Um 15:30 Uhr erwarten die Besucher Frühlingslieder und Instrumentalmusik mit Akkordeon und Tuba, Britta Sommer, Peter Lippert, Veronika Wende, Petro und einen Überraschungsgast. Neben dem Veranstaltungsleiter wird Sebastian Reißig als Redner auftreten.

Am 22. Mai wird Musik vom Duo „Martin Eden" (Michael Damme, Rainer Herbert Herzog), Folk und Hits sowie der Kinder Musikgruppe mit Max, Eddi und Leni vorgetragen werden.

Es wird darum gebeten Abstand zu halten und mit Freude den Klängen zu lauschen.