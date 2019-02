Alte Vorurteile abbauen

Die von der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe mit den Roma-Verein Indigo Decin initiierte Roma-Wanderausstellung wird im Haus der nationalen Minderheiten in Prag gezeigt.

Am Vorabend des Welttages der Sinti und Roma findet die Vernissage am 5. April um 18 Uhr statt. Die Ausstellung eröffnet Dr. Eva-Maria Stange (SPD), Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Die Ausstellung ist ein Novum in Deutschland. Sie ist zweisprachig gestaltet und nimmt Bezug auf Böhmen und Mähren.

Auf 27 Tafeln ist zu sehen: Woher kommen die Roma in Böhmen und Mähren; der Genozid an den Roma und Sinti - ein sehr dunkles Kapitel in Hitlerdeutschland, aber auch die unter tschechischer Regie betriebenen KZ's Lety und Hodonín. Der Aufbruch in eine neue Zeit. Biografien aktiver tschechischer Roma, Modellstadt D??ín mit Roma-Zentrum, Zusammenarbeit mit Pirna und der SPD-AG Euroregion Elbe-Labe und dem Roma-Zentrum D??ín. Lebendiges Zeichen dieser Zusammenarbeit war 2018 ein Kinderferienlager an dem Kinder von Romas, tschechischen und deutschen Familien gemeinsam teilnahmen. Und es geht in der Ausstellung auch um die Integration in die tschechische Mehrheitsgesellschaft unter Beibehaltung der Roma-Kultur.

„Bei meinem kürzlichen Besuch im Haus der nationalen Minderheiten in Prag war ich überrascht über die Herzlichkeit und Unterstützung für die Ausstellung. Jakub Št?dro? der junge, engagierte Direktor dieser Institution bot mir die Galerie im Haus zur Ausstellung an. Die Ausstellung soll dazu beitragen, aufzuräumen mit dem Bild über die Roma aus der Vergangenheit, denn die Roma sind in der Gegenwart angekommen. Das und mehr wird auf den Tafeln gezeigt“, hebt SPD-AG Koordinator Klaus Fiedler hervor. Und er appelliert an die EU-Länder, „die ihren Teil dazu beitragen sollten, den Roma eine Perspektive und damit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen“.

Die Ausstellung ist vom 6. bis 30. April 2019 im Haus der nationalen Minderheiten in Prag, Straße Vocelova 3, Prag 1 – Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr zu sehen. (fi/caw)