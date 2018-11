100 Jahre Freital: Der Baum-Countdown

Den Auftakt machte Anfang November Oberbürgermeister Uwe Rumberg und pflanzte eine Blut-Buche gegenüber vom Storchenbrunnen. Der erste und der hundertste Baum werden von der Stadtverwaltung gespendet. Die Spendenhöhe pro Baum beträgt 400 Euro. Spenden für fünf weitere Bäume sind bereits eingegangen. Für die restlichen Bäume werden noch Spender gesucht.

Die Idee zu diesem Projekt hat die Freitalerin Erika Wolf, die sich auch im Umweltzentrum Freital engagiert. Bei ihren Mitstreitern fand sie schnell Zustimmung für ihre Idee. Auch die Stadt Freital und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ließ en sich begeistern. Inzwischen wird das Projekt«100 Bäume für eine Hundertjährige« im Rahmen des Bundesprogrammes »Demokratie leben« gefördert.

»Ich finde es eine nachhaltige Idee für unseren Stadtgeburtstag und unterstütze diese gern. Freital ist geprägt von einem hohen Anteil an Bäumen und Grünflächen. Die Bürger schätzen das und Außenstehende sind regelmäßig vom üppigen Stadtgrün überrascht, wenn sie nach Freital kommen. Die Aktion kann einen Beitrag leisten, dass das auch in Zukunft so bleibt«, so der Oberbürgermeister. Egal, ob Einzelperson, Verein, Kindergartengruppe, Unternehmer oder Schulklasse, jeder kann mitmachen.

Das Umweltzentrum und das Sachgebiet Grünflächen und Umwelt der Stadt unterstützen die Spender bei der Auswahl der Baumart und des Standortes. Die Pflanzung und Erstpflege der Bäume übernimmt die ortsansässige Firma »Thiel Landschaftspflege«. Auch als »Baumwächter« kann man sich bewerben, sich mit um die Pflege eines Baumes kümmern sowie beobachten und berichten, für welche Tiere er langfristig einen Lebensraum bietet.

www.umweltzentrum-freital.de