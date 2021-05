Erste Dauermessstelle des DZSF

You can buy an essay with plagiarism-free, on-time delivery and 100% satisfaction guarantee. So Proquest Digital Dissertations Online today for complete satisfactory work.

Das Projekt mit dem sperrigen Namen „Einstufung von Niederschlagswasser aus Streckengleisen - Quantifizierung und Charakterisierung der Abflussmenge und chemischen Zusammensetzung von Niederschlagswasser" wird von der Freiberger Beak Consultants GmbH in Zusammenarbeit und der Technischen Universität Dresden ausgeführt.

In Weinböhla wurde dafür mit dem ersten Spatenstich für den ersten von bundesweit fünf Dauermessstellen ein Meilenstein für dieses Forschungsvorhaben gesetzt.

Im Rahmen des langfristig angelegten Monitoringprogramms sollen empirische Daten über das Abflussverhalten von Niederschlägen aus dem Gleisbereich gesammelt und auf deren Grundlage das mögliche Schadstoffspektrum von Niederschlagsabflüssen sowie deren Eintrag ins Grundwasser analysiert, charakterisiert und überwacht werden.

Es werden Ergebnisse erwartet, die in Gesetzgebungs-, wasserrechtlichen Genehmigungs- sowie Planfeststellungsverfahren oder in Leitfäden des Eisenbahn-Bundesamtes und des Bahnsektors genutzt werden können. Zudem können auf ihrer Basis angemessene und wirksame Präventionsmaßnahmen entwickelt werden.