Coswiger Kultursommer gestartet

Erneut Betrugsanrufe in Zittau und Umgebung

Zittau. Am Montag haben Telefonbetrüger in acht Fällen bei überwiegend älteren Menschen in Zittau und Umgebung angerufen, um sich über ihr Vermögen und Wertgegenstände im Haus zu erkundigen. An die Ersparnisse ihrer potenziellen Opfer kamen sie bislang nicht. Die Kriminellen gaben sich als Polizisten aus und berichteten von vermeintlichen Einbrüchen in der Nachbarschaft. Dabei seien rumänische Diebe gefasst worden, die einen Zettel mit Namen bei sich gehabt hätten, darunter auch der Name der Angerufenen. Diese sollten so offenbar eingeschüchtert werden und fürchten, das nächste Opfer zu werden. Danach erkundigten sich die Betrüger nach Vermögen, Bargeld und Wertgegenständen im Haus der Senioren. In keinem der Fälle kam es bislang zu Geldforderungen oder einem Vermögenschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und rät zu höchster Wachsamkeit. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre Ersparnisse und Wertgegenstände. Anrufe vermeintlicher Polizisten sollten Sie immer stutzig machen, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Sprechen Sie mit Angehörigen und Nachbarn über solche Vorfälle, informieren Sie Ihr Umfeld über diese Masche und wenden Sie sich an die Polizei. Erst vergangene Woche hatte die Polizei vor einer Betrugsmasche gewarnt. Die Täter riefen in einer Zittauer Wohnanlage an und gaben sich als Mitarbeiter des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) aus.