Bilzbad offen, aber ohne Welle

Wer Abkühlung im Bilzbad sucht, kann das seit 1. Juni wieder tun, und zwar ohne vorherige Anmeldung. Allerdings wird ein Corona-Negativtest benötigt. Die Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul Bilzbad hat dafür eine Teststation am Bad eingerichtet. Ferner ist ein Formular zur Kontaktnachverfolgung auszufüllen.

Um den Einlass zu beschleunigen, werden Badegäste gebeten, das Kontaktnachverfolgungsformular und die Einwilligungserklärung für den Test vor dem Besuch herunterzuladen und auszufüllen. Zutritt ins Bilzbad erhalten u.a. auch vollständig Geimpfte (mit Nachweis: Impf- und Personalausweis) oder Personen, die eine Corona-Erkrankung innerhalb der letzten 6 Monate nachweisen können. Kinder unter sechs Jahren brauchen keinen Testnachweis. Geöffnet ist das Bilzbad täglich von 10 bis 19 Uhr (in den Ferien bis 20 Uhr). Die Wellenmaschine bleibt aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen zunächst außer Betrieb.

Neben dem Bilzbad hat auch das Lößnitzbad seit 1. Juni wieder geöffnet. In dem Naturbad kann wie gewohnt kostenfrei geschwommen werden. Es wird um die Einhaltung der Hygieneregeln gebeten.