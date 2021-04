Welpenliga beendet, Pokal abgesagt

If you get check my site, the information in this article is very resourceful. Writing an essay for your course may occur just once in your lifetime. If you get cheap essays, the information in this article is very resourceful. Wer sportbegeistert ist, der musste in den vergangenen Wochen und Monaten darben. Sportanlagen waren genauso geschlossen wie Fitnessstudios. Einen kleinen Lichtblick gab es Anfang April, da machte der Landkreis per Allgemeinverfügung Individualsport alleine oder zu zweit und in Gruppen von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen im Außenbereich wieder möglich, Außensportanlagen dürfen also unter Hygieneauflagen wieder in geringem Maße genutzt werden. Ob das noch lange so bleibt, ist aber fraglich, denn die Lockerung muss zurückgenommen werden, wenn die Zahl der Covid-Patienten ins sächsischen Krankenhäusern 1300 übersteigt. Am 12. April waren es 1100 Patienten.

Die aktuelle sächsische Schutzverordnung galt eigentlich bis 18. April, soll aber bis 9. Mai verlängert werden. Lockerungen für den Sport sind also nicht in Sicht und auch keine Sportveranstaltungen. Das trifft auch die Kita-Welpenliga in Weißwasser. „Leider ist die Zeit noch nicht soweit, dass wir gemeinsam Großveranstaltungen durchführen können", teilt Organisator Frank Konietzky mit. Deswegen wird die Meisterschaft 20/21 beendet. Auch das Fußballwelpenpokalturnier um den Pokal des Oberbürgermeisters kann Coronabedingt im Sommer nicht stattfinden. „Die Unterstützer und Organisatoren bedauern diese Entscheidung, aber im Sinne der Gesundheit ist dies notwendig", so Konietzky.

Derzeit arbeiten die Organisatoren an einer Fortsetzung der Welpenliga. Die Saison würde wohl, wenn es Corona zulässt, im September starten. Weitere Infos dazu wollen die Veranstalter im August versenden. Es gebe aber bereits positive Signale seitens der Unterstützer, die Liga weiterzuführen. 2020 war der Start von September auf Oktober verschoben worden. Der Ball rollte, unter Einhaltung eines Hygienekonzepts, erstmals am 2. Oktober. Es blieb der einzige Spieltag der Saison 2020/2021.