GroÃŸe Spende: StattRand sagt Danke

Essay About Services to cover your blog and social media marketing. Manage your entire content marketing strategy with robust tools. Es ist eine beachtliche Menge an Sachspenden, die im Kinder-, Jugend- und Familienhaus StattRand in Weißwasser angekommen sind. Möbel, Lattenroste, Wandbilder, Dekomaterialen, Werkzeug – die Liste ließe sich fortsetzen. »Insgesamt waren es zwei Kleinbusse voll«, freut sich Marion Gründel, die bei der StattRand gGmbH als Assistenz der Geschäftsführung arbeitet.

You apparently do know how spending nights trying to craft a perfect research paper feels. Have rest and let our http://www.wpw.de/?papers-written-for-money do it for you. Möbel und Ausstattung braucht man in den verschiedenen Wohngruppen der Einrichtung immer wieder. Deswegen gab es auch eine Kooperation mit der bis vor kurzem als Dänischen Bettenlager bekannten Möbelkette. Die wiederum wurde kürzlich umfirmiert, heißt jetzt Jysk. »Die Mitarbeiter haben sich bei uns gemeldet und gefragt, ob wir die Waren, die nicht abverkauft wurden, gern als Spende hätten«, erzählt Geschäftsführerin Anna Zirps. Beim StattRand musste man nicht überlegen und nahm das Angebot dankend an. »Wir müssen immer wieder Wohnungen ausstatten«, so die Geschäftsführerin. Die erhalten vom Bett über Tisch und Schrank bis zum Rollo eine Grundausstattung. Zu der Zeit sind die Bewohner aber meistens noch gar nicht da. Wohnlich eingerichtet und dekoriert wird erst, wenn auch jemand wohnt. »Und da ist es natürlich schön, wenn man Material dahat. Wir möchten uns ganz herzlich für die Spende bedanken. So etwas ist nicht selbstverständlich«, sagt Anna Zirps.

http://www.grangesnarboz.com/?write-essays-for-scholarships. Essay and Resume Service provides professional writing services for students, executive, management and entry level Erfreulich ist die Spende auch, weil sich hier darum bemüht wurde, Waren, die vollkommen in Ordnung sind aber nicht verkauft werden konnten und aus dem Sortiment sollten, zu spenden, statt sie einfach zu vernichten. Das ist nicht selbstverständlich, denn nicht selten ist es für Unternehmen billiger und/oder mit weniger Aufwand verbunden, Ware die nicht oder nicht mehr verkauft werden kann, zu vernichten, statt sie zu spenden.

Spenden

Auch private Spenden nimmt die StattRand gGmbH gern an. „Es gibt schon viele Privatpersonen, die uns regemäßig mit Kleidern, Spielzeug, Bettwäsche usw. Unterstützen“, so Marion Gründel.

Ein gesondertes Spendenkonto gibt es nicht. Nach Absprache wird die Geldspende auf das StattRand-Firmenkonto überwiesen. Mit den Spendern wird meistens abgesprochen, was von dem Geld angeschafft wird.