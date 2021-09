Vier LÃ¶wen zerstÃ¶rt

You Say more info here, We Say Right Away! No matter how urgent your deadline is, we can provide you with homework writing help. We can have your paper completed in just six hours where necessary, although we do advise you to allow us as long as possible (without missing your deadline of course) to complete your week, because the longer you give us, the cheaper your price will be Das Kunstobjekt Löwen auf dem Lutherplatz ist erneut durch Vandalismus beschädigt worden. Bereits Ende Juli war ein Löwe aus dem Ensemble herausgetreten worden. Der Künstler Willy Schulz hatte daraufhin eine Reparatur geprüft. Leider war der Schaden so groß, dass eine Reparatur nicht mehr möglich war. Am vergangenen Wochenende ereilte einen zweiten Löwen das gleiche Schicksal. Dieser konnte vom Städtischen Betriebshof sichergestellt werden.

Bei einer Kontrolle am Dienstag, 7. September, wurde festgestellt, dass zwei weitere Figuren gewaltsam aus der Installation entfernt worden waren. Die Figuren waren nicht mehr auffindbar. Mittlerweile sind damit vier Löwen aus dem Ensemble zerstört worden. Der Künstler wurde über den Schaden informiert. Die Stadt Görlitz wird sich mit ihm über das weitere Vorgehen abstimmen.

Das Kunstobjekt „Löwen" war im Juli im Rahmen der Ausstellung Görlitzer ART 2021/22 auf dem Lutherplatz installiert worden.