Spende fÃ¼r die Tafeln Oberlausitz und GÃ¶rlitz

Wie schon 2019 hat das Löbauer Unternehmen AlphaTec auch in diesem Jahr 600 Euro an die Tafeln gespendet. Der Personaldienstleister hat sich dazu entschlossen, mit dem Geld, das früher für Kundengeschenke ausgegeben wurde, die Tafel Oberlausitz und die Tafel Görlitz zu unterstützen. In einem Brief an die eigenen Kunden schreibt AlphaTec: „Wir bitten auch Sie, von Glückwunschkarten und Präsenten zu Weihnachten abzusehen und freuen uns über Ihre Spende zu Gunsten der Tafeln in unserer Heimat.“ Da das Einzugsgebiet der Firma hauptsächlich Löbau/Zittau ist, wurde die Summe nicht gleichmäßig verteilt. An die Tafel Görlitz gehen 200 Euro, an die Tafel Oberlausitz 400 Euro.

„Wir können das Geld gut gebrauchen. Einer unserer Kleintransporter hatte einen Getriebeschaden, kam gerade aus der Reparatur“, erzählt Frank Grübe, Vorstandvorsitzender der Tafel Oberlausitz. Auch in Görlitz gibt es schon Pläne. „Wir werden unser Gebäude vergittern, um es vor Einbrüchen zu schützen“, sagt Leiterin Marion Bürger.

Auf die traditionellen Weihnachtsfeiern muss die Tafel dieses Jahr verzichten. Zumindest für die Kinder hat man aber Geschenke gepackt. „Die werden jetzt statt auf den Feiern ganz normal bei der Essensausgabe mit verteilt“, sagt Frank Grübe.

Tafel Oberlausitz: DE85 8505 0100 3000 0697 70

Tafel Görlitz: DE79 8505 0100 0000 0505 80