Saatguttauschbörse und offener Umsonstladen

Görlitz. Am 22. Februar ab 14 Uhr veranstaltet der ESF Stadtteilgarten „Zusammen.WACHSEN" in der Rabryka wieder seine alljährliche Saatguttauschbörse. Die wird dieses Jahr sogar neu eingekleidet, denn der Umsonstladen öffnet seine Tore und neben Saatgut kann hier auch Kleidung getauscht werden. Jeder ist am Samstag ab 14 Uhr eingeladen nachbaufähiges Saatgut zum Tauschen mitzubringen. Außerdem gibt es spannende Vorträge und Bastelstationen für Insektennisthilfen. Ab 17 Uhr bereichert Maxi Weber vom BUND Sachsen die Veranstaltung mit einem Vortrag über Wildbienen. Danach geht es weiter mit einem kleinen Input und einem Kurzfilm der Initiative „Save our Seeds" zum Thema Gene Drive – einer umstrittenen Methode aus dem Bereich der Gentechnologie. Der Eintritt ist frei, Spenden für Saatgut sind gern gesehen.

