Postbank geht, Postfiliale entsteht

Im Sommer hatte die Postbank angekündigt, dass sie ihre Filiale im Hauptpostamt am Haberkornplatz in Zittau schließen wird. Ein genauer Termin stand damals noch nicht fest. Inzwischen ist aber bekannt, wann sich die Pforten schließen. Die Filiale öffnet letztmalig am 1. Februar von 8:30 Uhr bis 12 Uhr.

Was die Dienstleistungen der Post angeht, wurde in Zittau eine Alternative geschaffen. Auf der Reichenberger Straße 31 wird am 20. Januar eine Partnerfiliale der Post eröffnet. Kerstin Winkel zieht dazu mit ihrer Boutique von Hirschfelde nach Zittau. Neben den Postdiensleitungen an zwei Schaltern will sie in Zukunft in dem Geschäft auch Damen- und Herrenbekleidung anbieten. Wann Letzteres allerdings möglich sein wird, ist coronabedingt momentan unklar. Die Boutique am Markt in Hirschfelde hat Kerstin Winkel über 27 Jahre geführt, über 13 Jahre lang war darin auch ein Postschalter. Der Umzug bedeutet also auch, dass es in Hirschfelde in Zukunft vorerst keine Postfiliale mehr geben wird. „Leider wird die Filiale in Hirschfelde zum Ende des Monats schließen. Wir suchen hier nach einem neuen Partner“, teilt Mattias Persson, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, mit. Das Hauptpostamt am Haberkornplatz, das der Post gehört, wird auch in Zukunft von ihr genutzt. „Wir betreiben hier weiterhin einen Zustellstützpunkt für Zittau und Umgebung“, so Mattias Persson.

Nächste Postbank-Filiale in Görlitz

Die Kunden der Postbank müssen in Zittau in Zukunft auf die Straße Neustadt 47 ausweichen. Dort ist die Filiale der Deutschen Bank zu finden. Hier können Postbankkunden kostenfrei Geld abheben. Die Postbank weist auch darauf hin, dass viele Supermärkte inzwischen das Cashback-Verfahren anbieten, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Das geht in Zittau unter anderem in den Filialen von Penny (Leipziger Straße 77), Netto (Südstraße 35) und Lidl (Kantstraße 31).

Die nächste Filiale der Postbank findet sich auf dem Postplatz in Görlitz. Dort gibt’s neben allen gewohnten Postdienstleistungen auch die Möglichkeit zur Bargeldein- und auszahlung sowie Beratungen zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite. „Zu diesen Finanzthemen bietet die Postbank-Finanzberatung auch eine Beratung zuhause bei den Kunden an“, teilt das Unternehmen mit.

Mitarbeiter werden trotz des Postbank-Rückzugs aus Zittau nicht gekündigt. „Die Mitarbeiter können in einer Filiale der Umgebung weiterarbeiten“, teilt Pressesprecher Hartmut Schlegel auf Nachfrage mit.