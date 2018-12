Ostritz: Rechtsrock-Konzert nach Sieg-Heil-Rufen beendet

Studie bildet Auftakt für neue Industrieflächen

Hagenwerder. Weil mit den aktuell verfügbaren Flächen nicht mehr alle Investorenfragen bedient werden können, ist man in Görlitz auf der Suche nach Möglichkeiten, neue Gewerbe- und Industrieflächen zu entwickeln. Dabei gehen die Städte Görlitz und Ostritz jetzt gemeinsame Wege. In einer Studie sollen die Entwicklungspotentiale im südlichen Bereich des ehemaligen Kraftwerksgeländes in Hagenwerder untersucht werden. Sie untersucht in zwei Teilabschnitten ein Gebiet von 38 ha Fläche, davon liegen 12 ha auf Görlitzer Gemarkung. Diese Studie ist Voraussetzung für alle weiteren möglichen Entwicklungsschritte. Eine Vorstellung der Ergebnisse wird zum Ende des 1. Quartals 2019 erwartet. „Ich freue mich sehr, dass wir in lösungsorientierter Zusammenarbeit wichtige Grundlagen für die weitere wirtschaftliche Entwicklung gelegt haben, weil davon alle profitieren“, kommentiert der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege das Projekt. Ein wichtiger Partner ist dabei auch die LEAG Lausitz Energie Kraftwerke AG. Marion Prange, Bürgermeisterin von Ostritz ergänzt: „In Zeiten allgemeiner Ressourcenknappheit einerseits und der positiven Wirtschaftsprognosen der kommenden Jahre andererseits Industrie- und Gewerbeflächen brach liegen zu lassen, ist für eine kleine Stadt wie Ostritz wirtschaftlich undenkbar. Deshalb wollen wir schnell die Rahmenbedingungen für eine gezielte Investorenansprache schaffen. Ein erster Baustein ist diese Studie, die uns in die Lage versetzt, die Chancen der Stadt Ostritz realistisch einzuschätzen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Görlitz und die Unterstützung durch die LEAG sind der richtige Weg zur richtigen Zeit.“ Hintergrund Aktuell verfügt die Stadt Görlitz über 35 ha Gewerbeflächen und 25 ha Industrieflächen. Davon sind nur noch 10,3 ha netto Gewerbefläche im Gewerbegebiet Klingewalde sowie 5,1 ha netto Gewerbefläche im Gewerbegebiet Hagenwerder Nord verfügbar. Der Zuschnitt und die Lage dieser Flächen machen eine Vermarktung jedoch schwierig. In Ostritz gibt es mit dem Gewerbegebiet in der Stadt derzeit eine verfügbare Fläche von 2,5 ha. Im Industrie- und Gewerbegebiet Hagenwerder liegen derzeit über 10 ha in größeren Parzellen brach. Problematisch dabei ist unter anderem der Erschließungsgrad der Flächen. Die Infrastruktur wurde für den Kraftwerksbetrieb mit ca. 3000 Arbeitnehmern geschaffen und in den vergangenen Jahren aufrechterhalten. Derzeit sind auf Ostritzer Flur ca. 150 Arbeitnehmer in zwei Industrie- und Gewerbeeinheiten beschäftigt. Um Firmen und Investoren attraktive Angebote für Ansiedlungen und Erweiterungen machen zu können, entwickelt die Stadt Görlitz zurzeit bereits das Gewerbegebiet Schlauroth mit insgesamt bis zu 20 ha Fläche. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für Anfang 2020 geplant. Eine Ausweitung des Industrie- und Gewerbegebiets Görlitz/Hagenwerder erhöht die Attraktivität des Görlitzer Wirtschaftsstandortes sowie der Region weiter und festigt die interkommunale Zusammenarbeit der Städte Görlitz und Ostritz. Weil mit den aktuell verfügbaren Flächen nicht mehr alle Investorenfragen bedient werden können, ist man in Görlitz auf der Suche nach Möglichkeiten, neue Gewerbe- und Industrieflächen zu entwickeln. Dabei gehen die Städte Görlitz und Ostritz jetzt…