Neue Technik fÃ¼rs Camillo

Besucher gehen aktuell im Camillo nicht ein und aus. Coronabedingt ist auch das Programmkino in der Görlitzer Altstadt geschlossen. Trotzdem tut sich etwas im Kinosaal. »Wir haben komplett neue Vorführtechnik bekommen«, verrät Franziska Böhm vom Filmclub von der Rolle ´ 94, der das Kino betreibt. Seit Mitte Februar hängt an der Decke des Kinosaals ein nagelneuer Projektor, in dem der nötige Rechner gleich mit eingebaut ist. Der Vorteil: Die neue Technik beherrscht den DCI-Standard, die alte kam nur mit dem DCP-Standard klar. Letzterer wird aber kaum von Verleihern angeboten, für das Kino wurde es also zunehmend schwieriger, an Filme zu kommen.

Im Camillo hätte man gern schon früher auf die neue Technik umgestellt. Doch es fehlte das nötige Geld. »Wir waren seit Jahren auf der Suche nach einer Möglichkeit der Finanzierung«, verrät Franziska Böhm. 50000 Euro kostet die neue Technik inklusive neuer Soundanlage. Alles andere als ein Pappenstiel für den Filmclub. Sachsen hält kein passendes Förderprogramm bereit. Vom Bund gibt es das »Zukunftsprogramm Kino«, dort erfüllte man aber lange die Richtlinien nicht. Deswegen konnte man auch im vergangenen Jahr, als der Kinosaal renoviert wurde, nicht direkt die neue Technik installieren. 2020 Jahr wurden die Richtlinien des Förderprogramms aber geändert, das Camillo wagte einen neuen Versuch und bekam die Förderung. 80 Prozent der Kosten übernahm so der Bund. Die Stadt steuerte ebenfalls 5000 Euro bei, die restlichen 5000 Euro kamen aus Eigenmitteln. Die hatte man sich bereits zurückgelegt, da immer klar war, dass für eine Förderung auch ein Eigenanteil nötig werden würde.

Dass die Umstellung jetzt geklappt hat, war dringend nötig. Denn für das Camillo war es nicht mehr möglich, die alte Technik warten zu lassen. Der Anbieter ist schlicht von der Bildfläche verschwunden. Wäre etwas kaputtgegangen, hätte das Kino keine Filme mehr zeigen können. Passiert ist das zum Glück nicht und jetzt ist das Kino technisch zukunftssicher aufgestellt.