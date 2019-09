JugendKlubKulTour durch den Landkreis Görlitz

Der Landkreis Görlitz: (jugend)kulturelle und soziale Angebote fehlen im ländlichen Raum und zentralisieren sich in den Städten. Junge Menschen auf dem Land können diese Angebote aufgrund des Rückzugs des Öffentlichen Nahverkehrs aus dem ländlichen Raum nicht wahrnehmen. Aktive junge Menschen, die sich in Dörfern und Gemeinden in Jugendclubs und Jugendvereinen engagieren, suchen händeringend nach Nachwuchs. Während manche Jugendclubs wegen Überalterung schließen, entstehen in anderen Orten neue. Davon bekommt man in der Regel nur selten etwas mit. Junges Engagement auf dem Land wird oft übersehen, manchmal sogar als Störung empfunden und nicht als Bereicherung, die gerade für den ländlichen Raum sehr wichtig ist. Aufgrund der Größe des Landkreises Görlitz ist es zudem für junge engagierte Menschen aus Jugendclubs und -vereinen kaum möglich, mit anderen ähnlichen Initiativen und Gruppen in Austausch zu treten und sich zu vernetzen.

JugendKlubKulTour will diese Situation in den Fokus rücken, junges Engagement in den Dörfern und Gemeinden wertschätzen und durch die Schaffung gemeinsamer kultureller Veranstaltungen Vernetzung zwischen den jungen Engagierten initiieren. Im Zeitraum zwischen September und Oktober wird mit sechs Jugendclubs oder Jugendkulturvereinen, die bisher keine oder nur wenige Kontakte zueinander haben, innerhalb dieses Projekts gemeinsam eine Veranstaltungsreihe mit regionalen Bands und DJs organisiert. Unterstützt werden die beteiligten jungen Menschen dabei vom Team des Flexiblen Jugendmanagements.

Das alles soll zum einen dazu beitragen, dass junge Engagierte aus der Region miteinander in Austausch kommen und sich vernetzen können. Vielleicht werden dadurch auch andere junge Menschen in ihrem Umfeld darauf aufmerksam, finden über die Veranstaltungen das erste Mal in die Clubs und knüpfen neue Kontakte. Zum anderen bekommen regionale Bands und DJs aus der Region die Chance, ihr Können an verschiedenen Orten zu zeigen. Mit dabei sind: Kultursofa Weißwasser e.V., Jugendclub Kringelsdorf, Jugendclub Sandförstgen e.V., Bunter Hund Zittau e.V., Jugendclub Oderwitz e.V. und der Jugendtreff „Europaeck“ Hain e.V. Zusätzlich wird es am 1. November eine Abschlussveranstaltung im Jugendzentrum H.O.L.Z. Niesky geben.

Kooperationspartner des Projekts ist der Ton.Labor Görlitz e.V. - ein recht junger und ebenfalls ehrenamtlicher Verein aus Görlitz, der mittlerweile auch Mitglied beim Jugendrings Oberlausitz ist.

Veranstaltungen

Bereits stattgefunden haben „Rock das Sofa“ beim Kultursofa Weißwasser e.V. und eine Veranstaltung im Jugendtreff „Europaeck“ Hain in Oybin.

Noch auf dem Programm stehen:

Jugendclub Kringelsdorf - "Ringvillage rockt den Rasen"

Datum: 21.09.2019 ab 18:00 Uhr

Ort: Rietschener Straße 17a, 02943 Boxberg OT Kringelsdorf

Bands/DJs:

Purity Law (Hard Rock | Niesky)

SMOHLE (Grunge/Punk/Noise | Königsbrück)

Israr Chaos (Punk/Oi!/Ska/Reggae/NDW/80er | Löbau)

"Rocktember (im)" Jugendclub Sandförstgen

Datum: 28.09.2019 ab 20:00 Uhr

Ort: An der Loose 7, 02906 Hohendubrau OT Sandförstgen

Bands/DJs:

SMOHLE (Grunge/Punk/Noise | Königsbrück)

22TiMES (Pop-Punk | Löbau)

DJ kinesis (Hip-Hop/Rap/Beats/Good Vibes | Görlitz)

Bunter Hund Zittau

Datum: 19.10.2019 ab 21:00 Uhr

Ort: Rosa-Luxenburg-Straße 33, 02763 Zittau

Bands:

East End Chaos (Punk Rock/Streetrock | Löbau)

SittenEhre (Deutschpunk | Ostritz)

TARR (Experimental/Emo/MathRock | Hammerstadt)

Jugendclub Oderwitz - "The Oderwitch Project - A New Chapter"

Datum: 26.10.2019 ab 22:00 Uhr

Ort: Oberherwigsdorfer Str. 17c, 02971 Oderwitz

DJ’s:

Miss Noice feat. Mr. M (House | Görlitz)

Detroyt (Electro/Techno | Zittau)

DJ Charity (House/Techno/Classic | Boxberg)

Abschlussveranstaltung

Ort: Jugendzentrum H.O.L.Z. Niesky

Datum: 01.11.2019 ab 21.00 Uhr

Bands:

Tubbe (Indie | Berlin)

Rooftop Radio (Alternative Rock | Görlitz)

weitere Bands folgen