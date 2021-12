Es ist kein gewöhnlicher Heizkörper, der da bei den Görlitzer Stadtwerken (SWG) unter den Hammer kommt. Als „historisches Schmuckstück“ bezeichnen ihn die SWG. Es ist ein gusseiserner Heizkörper, schätzungsweise um 1900 erbaut, der bei Bauarbeiten im ehemaligen Kaufhaus in der Steinstraße 5 in Görlitz gefunden wurde. Noch bis zum 31. Januar 2022 sind Gebote möglich. Bis dahin kann der besondere Fund im Kundenbüro der Stadtwerke am Demianiplatz in Görlitz besichtigt werden. Der Gussheizkörper entstand in traditioneller und seltener Handarbeit. Jedes Teil wurde einzeln gegossen und zusammengebaut. Nach seiner Restauration ist er nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein Unikat.

Aufgrund zahlreicher Nachfragen hatten sich die Stadtwerke im Auftrag des Eigentümers entschlossen, das besondere Unikat an einen Liebhaber zu versteigern. Der Gesamterlös wird direkt an den Tierpark gespendet. Die Versteigerung erfolgt online unter www.stadtwerke-goerlitz.de/versteigerung. Es ist auch möglich, mehrfach am Bieterverfahren teilzunehmen. Am letzten Tag der Auktion, dem 31. Januar 2022, können bis 12 Uhr Angebote abgegeben werden. Dafür gibt es ein Teilnahmeformular, auf dem Name, Adresse, E-Mail und Telefon eingetragen werden. Mitte Dezember betrugt das Höchstgebot 755 Euro.

Der historische Heizkörper wurde bei den Bauarbeiten für das Energie Effizienz Quartier 6 gefunden. Die Stadtwerke haben im Keller des ehemaligen Kaufhauses eine Anlage mit einem Blockheizkraftwerk von 50 Kilowatt elektrischer Leistung und zwei Brennwertkessel mit jeweils 610 Kilowatt aufgebaut. Mit solchen Quartierslösungen werden die Kunden auf kurzen Wegen mit Wärme versorgt. Dadurch werden Wärmeverluste vermieden, die Versorgung ist effizienter und umweltfreundlicher. Die Nahwärmeleitungen reichen bis auf den Obermarkt, auch das Theater und das Annen-Gymnasium werden angeschlossen. Offiziell wurde das Energie Effizienz Quartier 6 im Oktober 2021 in Betrieb genommen.