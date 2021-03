Dem Hutberg geht das Wasser aus

Seit 1996 betreibt der Grußschinner Faschingsclub (GFC) die Hutberg-Gaststätte in Großschönau als Vereinshaus. Hier wird nicht nur Fasching gefeiert, auch Pfingsten, Sonnenwende und Kleinkunstabende stehen auf dem Jahreskalender. Die Veranstaltungen sind über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und beliebt, die Einnahmen daraus fließen in den Erhalt des Gebäudes.

Corona zwingt den GFC nun zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt zu einer Partypause. Denn aktuell braucht der Verein dringend Geld, um die Maroden Wasserleitungen zu sanieren, die auf den Hutberg führen. „Ein entnommener Querschnitt zeigt eine fast vollständig zugesetzte Leitung, die dringend erneuert werden muss“, teilt Aline Lischke-Förster vom GFC mit. Das unwegsame Gelände macht eine Sanierung nicht einfacher. Rund 30000 Euro würde die Erneuerung der Leitungen kosten, die Hälfte muss der Verein aufbringen, die andere Hälfte finanziert die Gemeinde Großschönau als Grundstücksbesitzer.

Um das Geld aufzubringen, greift der Faschingsclub auf Crowdfunding zurück. Auf 99funken.de wirbt der Verein um Unterstützer, hat unter anderem ein Video erstellt, dass die Probleme aufzeigt. Aus den Wasserhähnen plätschert nur noch ein kleines Rinnsal, die über 100 Jahre alten Leitungen sind zugesetzt. Das Mindestspendenziel von 6000 Euro wurde innerhalb kurzer Zeit erreicht. Bis zu den benötigten 15000 Euro fehlt aber noch ein Stück. Wie bei Crowdfunding üblich, hat sich der Verein auch Prämien einfallen lassen, die je nach Spendensumme als Dankeschön an die Spender gehen. Die reichen von einer Bratwurst und einem Getränk bei der nächsten Feier über eine Saisondauerkarte bis hin zur erlassenen Raummiete für eine private Party auf dem Hutberg. Bis zum 6. April kann unter www.99funken.de gespendet werden.

Bankverbindung:

Kontoinhaber: 99 Funken Crowdfunding

IBAN: DE64300500007060506412

BIC: WELADEDDXXX

Verwendungszweck: P1654

Projektinitiator: Grußschinner Faschingsclub e.V.