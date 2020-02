Das sind die Pläne für die Turmvilla

„Es geht weiter und es ist ein Plan dahinter“. Daniel Kunze versprüht Zuversicht, wenn er über die Zukunft der Bad Muskauer Turmvilla redet. 2016 hatte das Familienunternehmen Kunze die Turmvilla übernommen. Seitdem ist er Geschäftsführer, hatte Pläne für Gastronomie und Hotel. Dann kam der 29. Januar 2019, der Brand, der das Geschäft erstmal zum Erliegen brachte. Im Mai 2019 folgte die Wiedereröffnung mit Bistro-Konzept und verkleinertem Hotelbetrieb. Denn momentan sind durch den Brand nur sechs Zimmer nutzbar, elf weniger als davor. Auch die Küche wurde durch die Flammen zum Teil zerstört.

Von einem vollständigen Wiederaufbau war man bei Wiedereröffnung natürlich noch weit entfernt und ist es auch jetzt noch. Aber die Pläne sind gemacht, viele weitere Arbeiten schon erledigt, so dass jetzt der nächste Schritt gegangen werden kann. „Wir bieten ab sofort wieder regelmäßige Veranstaltungen an“, sagt Anna-Maria Bertko. Sie verstärkt seit Dezember das Turmvilla-Team. Auch Rita Drunk ist neu in der Turmvilla, sie hat im Januar angefangen. Beide kümmern sich um die Veranstaltungen und die Assistenz der Geschäftsführung.

Jeden Freitag heißt es jetzt ab 20 Uhr „Fast Friday“. Hier können die Besucher bei Musik verschiedener DJs die Woche ausklingen lassen. Ins Wochenende gefeiert wird im Kulturkeller, der aber bald nicht mehr so heißen soll. Für Daniel Kunze ist der Name nicht mehr zeitgemäß, Turmvillaclub kann er sich vorstellen. Wie auch immer die Location am Ende heißt, wichtig ist, dass sie bespielt wird. Und das geschieht. Im April kommt Songwriter Danny Dziuk, im Mai die Bands Tumbling Dice und AlcoholicA.

Zwei Mal hat es im Bistro der Villa bereits „Music & More“ gegeben. Daniel Kunze beschreibt es als eine Mischung aus Konzert und offener Bühne. Jeder Musiker ist auf der Bühne willkommen, die Zuhörer machen es sich derweil gemütlich und lauschen einfach. Das nächste Mal gibt’s Music & More am 8.?März ab 14?Uhr. Der Eintritt ist frei.

Es braucht Geld und neues Personal

Beim Gang durch die Turmvilla sieht man, dass es vorangeht, neben dem bereits renovierten Kulturkeller (oder Turmvillaclub?) sind gerade Handwerker beschäftigt. Hier entsteht ein Loungebereich mit eigener Bar. Über die Anschaffung einer LED-Wand wird nachgedacht.

Auch das Bistro, gewissermaßen das Herzstück der Turmvilla und vom Brand verschont, soll sich weiterentwickeln. „Dort wollen wir eine Wohnzimmeratmosphäre schaffen“, erzählt der Geschäftsführer. Also mehr Sofas und Sessel statt Tische und Stühle. Dazu Bücherregale und entspannte Musik. Die Atmosphäre soll zum Verweilen einladen.

Alles rosig also? Nicht ganz. Denn an einigen Stellen drückt der Schuh. Da wäre die Frage des Geldes. Daniel Kunze schätzt, dass es 1,7 bis 2 Millionen Euro brauchen wird, um das Turmvilla-Gebäude komplett zu sanieren und zukunftssicher zu machen. Die Versicherungssumme reiche dafür nicht annähernd. Deswegen hofft er auf Fördermöglichkeiten, will die Gespräche mit dem Freistaat intensivieren. Ziel ist es, mit den Bauarbeiten noch dieses Jahr zu beginnen, dann könnte im Sommer 2021 alles fertig sein.

Auch Fachpersonal wird dringend gesucht. Ein kreativer Küchenchef könnte sich in der Turmvilla bei der Weiterentwicklung des Bistro-Konzepts verwirklichen. „Außerdem suchen wir Restaurantfachkräfte und Aushilfen für die Bars“, sagt Daniel Kunze. Bei den Barleuten hofft er auch auf Wie­der­ein­stei­ger. „Wir wollen da einen Pool aufbauen.“ Menschen, die früher hinter der Bar gearbeitet haben, den Job aber vielleicht irgendwann nicht mehr mit dem Privaten unter einen Hut bringen konnten, sind in der Turmvilla herzlich willkommen. Daniel Kunze: „Der Job ist ja sehr zeitintensiv. Vielleicht hat jemand Lust, hat aber nur ein oder zwei Mal im Monat Zeit. Dann kann man sich auch gern bei uns melden.“

