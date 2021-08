Blick hinter die Theater-Kulissen

Websites To Write Essays is a task that can be easily done in just few days, thanks to all the years our writers have been doing it. Hiring our services is making sure your adviser will not cast aside your dissertation ever again because our experts will make your paper worth earning a degree. On top of that, we understand that when it comes to something as crucial to your overall academic performance Die neue Spielzeit am Gerhart-Hauptmann-Theater (GHT) steht vor der Tür. Eröffnet wird sie nicht nur mit einer Spielzeitgala, sondern auch mit einem darauffolgenden Tag der offenen Tür. Bei Führungen, Technischen Vorführungen, Präsentationen der Gewerke, Programmpunkten der Künstler, Ganztagsangeboten und Workshops können interessierte Theatergänger am 12. September im Großen Haus Görlitz und am 26. September am Großen Haus Zittau jeweils von 11 bis 17 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen oder sogar selbst tätig werden. Alles bei freiem Eintritt.

Die Theaterführungen haben zum Tag der offenen Tür bereits Tradition und dürfen auch in diesem Jahr nicht fehlen. „Unsere Techniker zeigen Ihnen alles von Seitenbühne bis Schnürboden, lassen Sie einen Blick in die Gewerke wie Schneiderei oder Malsaal werfen und beantworten auch die ein oder andere Frage", so die stellvertretende Marketingleiterin Jasmin Schröter. Wie eine Theaterbühne in einen schummerigen Wald, ein buntes Zirkuszelt oder einen prunkvollen Ballsaal verwandelt wird, erleben die Besucher bei den technischen Präsentationen. In Zittau mit Licht- und Ton-Show sowie einer Pyrotechnik-Vorführung, in Görlitz mit Vorführungen des Auf- und Abbaus von Bühnenbildern.

„Wenn wir unsere Türen öffnen, dürfen selbstverständlich künstlerische Beiträge nicht fehlen", sagt Jasmin Schröter. Geboten wird ein vielfältiges Programm von moderiertem Bühnenkampf, über Darbietungen der Schauspieler und Musik bis hin zu einem Einblick in ein Schauspielvorsprechen mit Regisseur und Schauspieldirektor Ingo Putz am Theater Zittau.

Am Theater Görlitz kommen die Besucher mit Gesangsbeiträgen der Musiktheatersolisten, des Opernchores, Darbietungen der Neuen Lausitzer Philharmonie und der Tanzcompagnie sowie einer Matinee zur ersten Premiere der Spielzeit „Der liebe Augustin“ auf ihre Kosten. Die Frage-Perfromance „Quizoola“! von Tim Etchells wird den Besuchern den neuen Intendanten Dr. Daniel Morgenroth und sein Team näherbringen.

Wer bei so viel Kunst selbst tätig werden möchte, kann an einem der Improworkshops teilnehmen. Die neuen Theaterpädagoginnen bietet zudem Workshops für Kinder und Jugendliche an. Außerdem gibt es an den beiden Tagen im und um das Theater Ganztagsangebote sowie Basteleien für die Kinder und ein umfangreiches Speisen- und Getränkeangebot der Theatergastronomie.

Das Team um den neuen Intendanten Daniel Morgenroth wurde ebenso wie die neue Spielzeit bereits im Juni vorgestellt. Was geplant ist und wer die neuen sind, erfahren Sie hier.

Tag der öffenen Tür

Theater Görlitz

So., 12.09., 11:00 bis 17:00 Uhr – Tag der offenen Tür

Freier Eintritt

Theater Zittau