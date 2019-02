Bier und Spüli fürs Friedensfest

Fit für Frieden, Toleranz und Weltoffenheit steht auf dem Etikett. »Ich finde es gut, dass sich Ostritz mit so viel Engagement dagegen wehrt, das eine Stadt und eine Region in ein falsches Licht gerückt werden«, sagt Dr. Wolfgang Groß, Geschäftsführer der Fit GmbH. Um ebenfalls ein Zeichen zu setzen, hat seine Firma 10.000 Spülmittelflaschen mit dem besonderen Aufdruck produzieren lassen. Die werden zum dritten Ostritzer Friedensfest an Besucher und Akteure

verteilt.

Gefeiert wird das nächste Friedensfest vom 21. bis 23. März. Zur gleichen Zeit finden auf dem Gelände des Hotels Neißeblick wieder eine politische Kundgebung und ein Rechtsrockkonzert statt. 500 Teilnehmer werden laut Veranstalter erwartet. Dem setzt Ostritz wieder ein buntes Fest entgegen, bei dem 150 Personen auf der Bühne stehen und weitere 250 Menschen für den reibungslosen Ablauf sorgen werden. Alles ehrenamtlich, ohne Bezahlung.

Unterstützung erhält das Friedensfest auch von Landskron. Die Brauerei steuert passend zu einem der Programmhöhepunkte ein spezielles Friedensbier bei. Denn auf dem Fest wollen die Oberbürgermeister Thomas Zenker und Siegfried Deinege die Bierfehde zwischen Zittau und Görlitz beilegen, bei der sich die beiden Städte Ende des 15. Jahrhunderts darüber stritten, wer wo welches Bier verkaufen durfte. Die »Ostritzer Bierpfütze« zeugt als Name einer Senke noch heute von dem historischen Ort, an dem am 29. Mai 1491 einige Görlitzer eine Zittauer Bierlieferung am Läusehübel zwischen Rosenthal und Ostritz angriffen, die Fässer zerschlugen und das Zittauer Bier verschütteten. An dem Friedensschluss, den es beim Friedensfest am Freitag auf der Bühne zu erleben gibt, wirkt neben der Landskron Brauerei auch das Gerhart-Hauptmann-Theater mit.

Viertes Friedensfest im Juni?

Für die Stadt, das Organisationsteam und das Internationale Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ) als Veranstalter ist es ein Kraftakt, so ein Fest auf die Beine zu stellen. Und für die Anwohner bedeutet es Einschränkungen. Nicht jeder Ostritzer ist daher von dem Friedensfest begeistert. Das wurde auch bei einer Bürgerversammlung deutlich, die im Februar stattfand und auf der lange diskutiert wurde. Die Versammlung brachte aber auch viele Ideen hervor, die jetzt in das Verkehrskonzept einfließen, das derzeit erarbeitet wird. »Wir wollen die Einschränkungen für die Ostritzerinnen und Ostritzer so gering wie möglich halten«, sagt Bürgermeisterin Marion Prange.

Im Juni ist mit dem »Schild und Schwert«-Festival bereits die nächste Veranstaltung von Rechtsextremen angemeldet. Laufen also bereits die Planungen für das vierte Friedensfest? »Wir werden nicht immer mit einem Friedensfest reagieren«, sagt die Bürgermeisterin. Auch andere, kleinere Aktionen wie der Friedenslauf aus dem vergangenen Jahr sind denkbar. Das im Juni kein Friedensfest gefeiert wird, hat aber einen anderen Grund. Der Ostritzer BC feiert zu dieser Zeit sein 100-jähriges Bestehen mit einem Fußballfest. Und diese Feier werden die Friedensfest-Organisatoren unterstützen. »Wir wollen uns von Rechten nicht den Veranstaltungskalender der Stadt diktieren lassen«, sagt Dr. Michael Schlitt, Vorstandsvorsitzender des IBZ.

Das Programm des Friedensfestes gibt's hier.