Berzdorfer See: Die Saison kann kommen

Auch 2019 sind am Berzdorfer See viele Veranstaltungen geplant. Unter dem Titel „Sommer am See“ macht die Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) auch in diesem Jahr gebündelt auf die vielen Angebote rund um den See aufmerksam. Das Programm wird demnächst veröffentlicht. Die EGZ freut es besonders, dass die Görlitzer Seewoche und das Fest in der Blauen Lagune in diesem Jahr zum ersten Mal zusammenrücken und für die Gäste gemeinsam Spiel und Spaß am See vom 26. Juli bis 5. August anbieten. Zu den Highlights gehören hier sowohl die Euroimmun-Regatta als auch das Schausegeln vor Deutsch Ossig. Die ersten Veranstaltungen am Berzdorfer See sind schon im Mai geplant.

Allgemeine Hinweise zur Nutzung

Die Nutzung des Berzdorfer Sees ist mit der sogenannten Mastergenehmigung freigegeben. Zulässig für jedermann ist das Befahren mit nicht-motorisierten Wasserfahrzeugen auf der befahrbaren Wasserfläche bei Tageslicht (Ausnahme: Sonnenwendnachtssegeln), das Surfen und das Baden (inkl. der Badeplattform Blaue Lagune). Die Badesaison beginnt am 1. Mai und dauert bis 3. Oktober. Die Segelsaison begann am 1. April und dauert bis 31. Oktober. Das Befahren bzw. Slippen mit Segelbooten muss vom Hafen Tauchritz oder von der Blauen Lagune aus geschehen. Ruder-, Paddel-und Kanuboote dürfen auch über die Zugänge der Badestellen eingesetzt werden. Der Zugang für Windsurfer befindet sich am südlichen Ende des Badebereiches Nordoststrand. Ein Anlanden und Festmachen von Booten an den Bootsanlegestellen "Neundorfer Weingarten" und "Fernblick" ist nicht erlaubt. Ausnahme bilden Gefahrensituationen. Alle anderen Nutzungen bedürfen einer gesonderten Beantragung.

Aktuelle Baumaßnahmen

Mit der 2018 gebauten „Straße zum Nordstrand“ erreichen Besucher nun den neuen Badebereich Nord. Die Rettungsstation ist noch im Entstehen. Eine Badeaufsicht wird hier mit der Inbetriebnahme der Rettungsstation eingesetzt. Dies erfolgt voraussichtlich ab 1. Juli zu folgenden Zeiten in der Saison 2019:

• 1.7.-31.8.2019: Montag bis Sonntag, 9 bis 19 Uhr

• 1.9.-30.9.2019: Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr

Die Badestelle ist genau wie die anderen Badebereiche der Stadt Görlitz während der Badesaison an jedem Wochentag ganztägig nutzbar. Im Norden wird in der Saison 2019 straßenbegleitetes Parken möglich sein. Hier werden auch Stellplätze für Wohnmobile zur Verfügung stehen.

Zu den größeren Baumaßnahmen in der Saison 2019 gehören die Wegeverbindung vom Hafen zum Bagger und der Ausbau der Schiffsanleger. Zukünftig können an diesen sowohl Fahrgastschiffe als auch kleine Boote anlegen.

Auch im Hafen gibt es Neuigkeiten. Im Hafengebäude haben Café oder Kiosk täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für Bootseigner stehen im Hafen Wasser- und Landliegeplätze zur Verfügung. Der umzäunte Landliegeplatz für Jollen ist ab der Saison 2019 vorhanden.

Die Wirtschaftswege und der Weg um den See sind für die Nutzung durch Radfahrer, Spaziergänger oder Wanderer und Skater freigegeben. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Beachten sollte man, dass ein Teil des Weges in einem Naturschutzgebiet liegt. Im Naturschutzgebiet sind alle Handlungen verboten, „die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Schutzgebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. Insbesondere ist es verboten, Flächen außerhalb der Straßen und Wege zu betreten, zu befahren oder auf diesen zu reiten“. Hunde sind auf dem gesamten Rundweg- besonders im Bereich des Naturschutzgebietes anzuleinen. Sowohl die Hundebesitzer als auch Reiter achten bitte darauf, entstandene Verunreinigungen sofort zu entfernen (§ 6 Abs. 1 Polizeiverordnung). Entsprechende Hilfsmittel zur Beseitigung sind mitzuführen.

Eine aktualisierte Broschüre inkl. Karte zum See erscheint Anfang Mai und ist in der Görlitz-Information sowie bei Anbietern am See erhältlich (Herausgeber EGZ).

Aktuelle Informationen und weiterführende Links finden Sie auf den Internetseiten

www.goerlitz.de/see

www.berzdorfer-see.eu

www.hafen-goerlitz.eu