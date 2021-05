ASP: Koordinator steuert Reduzierung des Bestandes

Our online assignment writers know how difficult it is for the students to balance their academic and personal lives. They provide quality Source help for all subjects and topics under the sun. At MyAssignmenthelp.com, we bring to you the finest quality of assignment writing in Australia at the most economical of all prices. Der Freistaat setzt zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest einen Entnahmekoordinator ein. Er wird die tierseuchenrechtlich notwendige Reduzierung des Wildschweinbestandes im gefährdeten Gebiet koordinieren. Dazu gehören die Koordinierung von Fallwildsuchen mit Jägern, Kadaversuchhunden und Drohnen, die Entnahme durch Jäger und die Dokumentation der Aktivitäten und Funde gegenüber dem Landestierseuchenbekämpfungszentrums LTBZ. Der eingesetzte Fachmann ist Beschäftigter des Staatsbetriebs Sachsenforst, promovierter Forstwirt und Jäger, stammt aus dem Landkreis Görlitz und übt dort auch selber die Jagd aus. Er wird für die Zeit seiner Tätigkeit als Koordinator vom Sachsenforst aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft ans Sozialministerium abgeordnet.

»Ich freue mich, dass wir einen so erfahrenen Fachmann für diese Aufgabe gewonnen haben, der auch noch über genaue Geländekenntnisse verfügt. Wir wollen bei der Entnahme der Tiere zügig vorankommen. Diese ist entscheidend für die Eindämmung der Tierseuche. Die verschiedenen Methoden wie die Unterstützung durch Kadaverspürhunde, der Einsatz von Drohnen und Fanganlagen sowie die Mithilfe der Jäger müssen gut koordiniert werden, um zu einem möglichst schnellen Erfolg zu führen. Das wird Aufgabe des Koordinators werden«, erklärt Sozialministerin Petra Köpping.

Der Entnahmekoordinator hat seine Tätigkeit am 4. Mai aufgenommen. Er ist in die ASP-Krisenstrukturen eingegliedert und beim LTBZ angesiedelt, das die Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen abstimmt. Er wird eng mit dem Landkreis, den Jagdausübungsberechtigten und anderen Beteiligten zusammenarbeiten.

Das ASP-Virus ist im gefährdeten Gebiet sehr aktiv. Die Koordination der tierseuchenrechtlichen Entnahme soll auch den Landkreis Görlitz entlasten. In Vorbereitung auf eine schrittweise zu verstärkende Entnahme erfolgt die Beschaffung von Saufanganlagen, die Positionierung der Fänge in den Restriktionszonen, die Rekrutierung und Schulung von Jägern für den Einsatz an den Fängen. Auf ausgewählten Flächen werden Schwarzwildbestände mittels Drohnen und Wärmebildkameras bestimmt und lokalisiert. Der Entnahmekoordinator steuert die unterschiedlichen Maßnahmen, legt u.a. gemeinsam mit der Einsatzleitung des Landkreises die abzusuchenden Flächen fest und unterstützt den Landkreis bei der Organisation der Bergung von Tieren und Tierkörperteilen. Zudem plant er die ggf. notwendige Rekrutierung und den Einsatz der Jäger und der Jagdmethoden.

Insgesamt wurden seit dem Indexfall am 31.10.2020 bis heute im gefährdeten Gebiet 171 ASP-Fälle registriert. Von 270 Fallwildfunden wurden 146 positiv auf das ASP-Virus getestet. 51 Tiere kamen in der Restriktionszone durch Unfälle ums Leben, davon war eins infiziert. 359 tierseuchenrechtliche Entnahmen gab es bisher, dabei wurden 23 Schweinepestfälle festgestellt.